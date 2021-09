"Detesto los extremismos": Lilly Téllez se deslindó de Vox y aseguró que firmó la carta para ser un contrapeso

Luego de la polémica que se generó por los senadores panistas, por reunirse con Santiago Abascal, líder de Vox (partido de ultraderecha en España), la legisladora Lily Tellez rechazó tener alguna alianza con la asociación política española y comentó que: “Firmé la carta Madrid porque es un contrapeso al Foro de Sao Paulo. Fue a título personal; no tengo alianza de ningún tipo con Vox. Detesto los extremismos, la homofobia, el antisemitismo, el racismo y el nacionalismo. Defiendo la libertad y la democracia”.

Tellez aclaró, como lo hizo el mismo jueves su coordinador parlamentario, Julen Rementería, la firma de dicho documento se dio bajo un carácter personal y no como grupo, aun cuando se reunieron en el senado y usaron las cuentas oficiales de su partido para difundir la foto del encuentro.

Dirigencia del PAN dice no comulgar con ideología de extrema derecha

La dirigencia nacional del PAN, a cargo del secretario General en funciones de presidente, Héctor Larios, aseguró que el partido no se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifiesta la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, entre otros.

Así habían presumido la reunión. Foto: Especial.

Otras figuras se deslindan de sus compañeros

Una de las figuras de la derecha que habló sobre el encuentro de Vox y el PAN fue el ex presidente de México Felipe Calderón, quien hasta 2018 estuvo afiliado al PAN. Expresó que “hace buen rato que está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos”. Algunos panistas, como la senadora Xóchitl Gálvez fue una de las panistas que no acudieron a la cita y en su cuenta de Twitter escribió: “Yo con Vox… ni a la esquina”. También, la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, lamentó que el dirigente de Vox fuera recibido en el Senado de la República.

msb