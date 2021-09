"No hay alianza política con Vox": PAN se retracta y borra tuit con FOTO

Luego de que ayer los senadores del PAN se reunieron y firmaron una carta con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX en España. Julen Rementeria, uno de los legisladores, salió a decir que todo fue un error de interpretación y que no se formó ninguna alianza, aunque el mismo Julen presumió en sus redes sociales haber firmado una la misiva por “la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada”.

Y es que la bancada del PAN en el Senado le dio la bienvenida a Santiago Abascal, para firmar la Carta de Madrid, que propone frenar el avance del comunismo en España y América Latina, que “supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas”. Sin embargo, hoy los panistas se contradijeron en sus dichos.

Senadores del PAN borraron la foto con el líder de Vox

El senador Julen dijo en conferencia de prensa que todo este asunto fue a título personal, es decir que la entrevista con Abascal no era algo oficial ni representaba a todo el partido, por lo cual fue un encuentro privado. Durante la noche de ayer, los senadores borraron la foto en la que salían sonrientes con Abascal.

¿Se arrepintieron de presumirlo? Foto: Captura.

“Yo quisiera decir realmente de lo que buscábamos, el evento era al final de cuentas poder suscribir el documento en el que están los principios en los que creemos. Esto fue estrictamente a título personal porque creemos en esto que está contemplado aquí”, comentó. Además, Rementeria deslindó al PAN de cualquier alianza con VOX, aunque la misma bancada en el Senado presumió la firma de un documento.

¿El PAN está dividido?

La senadora Xóchitl Gálvez fue una de las panistas que no acudieron a la cita y en su cuenta de Twitter escribió: “Yo con Vox… ni a la esquina”. También, la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, lamentó que el dirigente de Vox fuera recibido en el Senado de la República. “El PAN ha luchado por conseguir y ampliar las libertades y los derechos. Acercarnos a un partido de ultraderecha como Vox no abona a ese objetivo. Nuestras propias ideas e historia son la mejor arma para seguir construyendo democracia. Más centro, menos extremos”, publicó en redes sociales.

Vox está catalogado como un partido conservador, de ultraderecha, fundado en 2013 y cuyo presidente (Santiago Abascal) tiene un discurso contra el feminismo y la comunidad LGBT+, además, recientemente entró en polémica con México al afirmar que los españoles liberaron a los indígenas del “yugo” azteca, por lo que estaban orgullosos de su historia.

