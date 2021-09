Gobernador de Jalisco suspende Centro Integral de Economía Circular en Tala

Lo que pretendía ser el lugar de disposición final de residuos de la área metropolitana de Guadalajara, luego del cierre del tiradero de Los Laureles a partir de este mes de septiembre, se suspendió y se estará creando una estrategia metropolitana de manejo de residuos a partir de la creación de una agencia.

El anuncio de la suspensión del Centro Integral de Economía Circular en Tala, lo hizo oficial el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez a través de un video, luego de que reconoció que no se socializó el proyecto y que había motivos suficientes para que se decida cancelar este proyecto.

"En ese sentido e insisto, aunque el tema de la basura no es un tema competencia del Estado, ni son proyectos que esté impulsando el Gobierno del Estado, he tomado la decisión de buscar los mecanismos para que de inmediato se suspendan los trabajos de construcción en ese terreno en Tala, es simplemente un acto de voluntad y de sensibilidad ante el reclamo social que, me parece, debe ser atendido".

Ahora, a través del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) , se convocará el próximo lunes a los presidentes municipales del área metropolitana para coordinar el manejo de los residuos y que se ejerza su obligatoriedad de implementar estrategias para manejar los residuos.

El Centro Integral de Economía Circular (CIEC) que se pretendía construir en Tala y formaba parte del programa Jalisco Reduce, orientado a encontrar las opciones para el manejo, tratamiento y destino final de los residuos sólidos urbanos generados por los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

"Estaremos trabajando en los próximos días en buscar las alternativas, pero quiero ser contundente en el mensaje de que, a partir de este momento, reitero, buscaremos los mecanismos para que quede suspendido ese proyecto, y que podamos replantear la estrategia general con los municipios que son a final de cuentas, los responsables de este tema, para poder hacer un modelo metropolitano que verdaderamente funcione y que pueda procesarse de la manera correcta", informó Alfaro.

El CIEC, destacó el mandatario, es una iniciativa que la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura en la ciudad tenía previsto como una solución a futuro ante el cierre del vertedero Los Laureles, mismo que tenía solidez al poseer dictámenes vigentes y objetivos claros y sustentables.

