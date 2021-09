Profesor de Medicina asegura que las mujeres deben de "aprender a cocinar para que no las maten": VIDEO

El camino para erradicar el machismo en México parece estar cada vez más cerca; sin embargo, a veces parece que no es así, pues existen ideas que aún prevalecen, incluso en personas preparadas. Es el caso de un profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) quien fue suspendido a causa de sus desafortunados comentarios de este tipo.

Durante una clase en línea con sus alumnos sostuvo un debate con algunas de las jóvenes cuando manifestó que las mujeres deben aprender a cocinar antes de casarse y así evitar que sus maridos enfurezcan. El tema salió a raíz de analizar el caso de una fémina asesinada a puñaladas.

"Yo no sé, si no saben cocinar para qué se casan, llega uno con hambre y da coraje... Entonces esa es la recomendación del día: Aprendan a cocinar antes de casarse", mencionó el docente para sorpresa de los estudiantes.

Estudiante le pide cambiar de recomendación, pero insiste

Al escuchar esto, otra de las alumnas interrumpió al maestro y le dijo que posiblemente la recomendación real sea el no agredir a las mujeres y mucho menos asesinarlas. No obstante, este hizo caso omiso al comentario y terminó por reiterar su idea de que aprender a elaborar comida es lo más importante.

"No será mejor, doctor, que no... aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas. Si o sea, ¿la recomendación no sería mejor, no apuñalar a nuestras esposas?", dijo la chica con un tono tembloso.

"Bueno, esa es la tuya. La mía es 'aprender a cocinar'", reiteró el docente sin titubear y sin sospechar que la clase estaba siendo grabada para ser expuesta en redes sociales.

¿Cuál fue la respuesta de la Universidad?

Tras viralizarse el video, la Universidad Autónoma de Aguascalientes manifestó su postura a través de un comunicado donde informó que "repudia toda manifestación sexista, así como cualquier acto de acoso, discriminación o violencia".

Tras darse a conocer los hechos, la institución académica explicó que le solicitó a las autoridades del Centro de Ciencias de la Salud la "suspensión inmediata de dicho docente. Esto como medida de protección y salvaguarda de las y los estudiantes durante el proceso de investigación y resolución del caso".

TE PUEDE INTERESAR: Marcha feminista en CDMX: SSC reporta un saldo final de 37 personas lesionadas