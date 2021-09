En 2024 cancelaré mis cuentas y mi retiro será total: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que en septiembre del 2024 se retirará totalmente de la política y que no aceptará ninguna invitación para participar en ningún evento público ni político, además de que cerrará sus cuentas de Facebook, Twitter y su teléfono celular.

“A finales de septiembre, si me dan el apoyo en marzo del 2022 para que yo continúe, ahí me retiro y es retiro completo. Nada de que me invitan a dar una conferencia a la Universidad de la Ciudad de México que usted fundó, que lo invitan a un seminario sobre la reina de las maderas, la caoba. No, nada, no vuelvo a participar. Cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público”, afirmó el presidente.

En la Conferencia Mañanera, López Obrador aseguró que se mantendrá ajeno a la política, evitará ser fotografiado y se dedicará a escribir un libro para presentarlo tres años después de que termine su sexenio.

“Voy a procurar que no me tomen ninguna foto, porque entonces si voy a poder estar totalmente cómodo. No hace falta estarse rasurando todas las mañanas, entonces con los árboles, con los pájaros, escribiendo. Voy a publicar saliendo a los tres años para no tener nada que ver”, dijo.

AMLO planea vivir en Palenque, después de terminar su mandato

Vivirá en Palenque tras dejar la presidencia

En ocasiones anteriores, López Obrador ha dicho que se alejará de todo, cuando termine su mandato en 2024 y que se retirará para vivir en Palenque, Chiapas. Ahí cuidará sus árboles, escribirá y podrá disfrutar de su familia, luego de más de cuatro décadas en la política y la vida pública de México.

