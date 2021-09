"No estoy contra los investigadores, sino contra la corrupción", AMLO sobre Conacyt

El presidente López Obrador aseguró que los investigadores del Conacyt no deben temer ni preocuparse porque el gobierno no está en contra de ellos, sino en contra de la corrupción y de la riqueza mal habida.

“Ahora los perseguidos del Conacyt, que ya lo hemos dicho también y lo repito, un investigador del Conacyt no debe preocuparse, no tiene nada que temer. No estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida, estamos en contra de la corrupción porque es lo que más ha dañado a México", afirmó AMLO.

En la Conferencia Mañanera en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no se trata de los investigadores, sino de un grupo que abuso de los recursos destinados a la ciencia.

“¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción ¿el segundo problema de México? La corrupción, ¿el tercero? La corrupción. No son los investigadores, sino una burocracia que se fue creando ahí y se dedicó a medrar", dijo AMLO.

Esta pregunta se realizó, luego de que la Fiscalía General de la República decidió no apelar la decisión del juez federal Gregorio Salazar Hernández de no conceder las 31 órdenes de aprehensión que había solicitado en contra de académicos denunciados del Conacyt. Aunque la investigación se mantiene abierta y podría continuarse en cualquier momento.

