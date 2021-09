Solo contarán los votos de mayores de 18 en consulta sobre Pacto Fiscal, afirma Enrique Alfaro

La Consulta Ciudadana que se hará a finales del mes de noviembre y primer fin de semana de diciembre, es un instrumento de concientización para que los jaliscienses entiendan que el Pacto Fiscal vigente en el país es absurdo, injusto y que solo sirve para concentrar recursos en el gobierno federal, y los votos que contarán para hacerlo un instrumento vinculante con la determinación que se decida, serán solamente los de aquellos ciudadanos mayores de 18 años, aclaró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

"Lo que nosotros queremos es que se entienda que Jalisco es un Estado solidario y que seguiremos siéndolo y que queremos ayudar a los estados que más lo necesitan, pero no podemos permitir que se nos siga dando ese trato cuando en realidad, si cobráramos los impuestos que la Constitución nos permite cobrar, es decir, los impuestos que hoy pagan la gente de Jalisco de ser cobrados por el Estado y si se quedarán en Jalisco, nos permitirían tener más del doble del presupuesto que hoy tenemos".

Y ante esta circunstancia, de desigualdad en la distribución de los recursos entre las entidades del país, obliga a buscar "hasta por debajo de las piedras" los recursos que hoy necesita la entidad para hacer frente en diversos temas, tal y como lo ha explicado varias veces el mandatario estatal, uno de ellos, las afectaciones por desastres naturales.

"No es una consulta sobre temas fiscales, la pregunta no es si nos quedamos o nos vamos sino si los jaliscienses están de acuerdo en que el Pacto Fiscal se revise, se analice con criterios técnicos y si no le conviene a Jalisco podamos dar un paso atrás y poder construir un nuevo modelo de administración tributaria".