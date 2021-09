Jaliscienses aprueban consulta popular de pacto fiscal, exigen transparencia de recursos

Los jaliscienses están interesados en participar en la consulta popular sobre el pacto fiscal, aunque subrayan que de recibirse mayores recursos de la Federación deberán invertirse en obras de infraestructura que beneficien a la mayoría y que se transparente la inversión pública, según un sondeo realizado en las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Si es para beneficio del estado porque sí está mal, tienen que ser equitativos en la repartición. Si Jalisco aporta buena lana, igual tiene que venir de regreso”, expresó el señor José, quien se dedica al comercio.

La señora Rosa quien es comerciante y ama de casa también se pronunció por participar en la consulta ciudadana: “como Jalisco tenemos derecho a recibir apoyo y si saben que se le tiene que dar y no lo hacen, por eso tenemos que alzar la voz”.

Los habitantes del área metropolitana tapatía tienen claro a qué rubros debería destinarse el recurso federal, la obra pública beneficia a la mayoría.

Sin embargo, las autoridades estatales deben ser transparente en el manejo de los recursos recibidos por parte de la Federación para que no haya dudas de que se destina en beneficio de la mayoría, subraya Rocío quien es dueña de una papelería.

Habría que hacerse una evaluación de todos los recursos otorgados y en qué se han utilizado para saber si se pide más. Hay muchas colonias que necesitan alumbrado público, rehabilitación de pavimento y demás”.

Algunos tapatíos están confundidos si la consulta será por o por la exigencia de mayor presupuesto federal.

No sabía. ¿Con qué sentido, sobre nuevo presidente de la República? Si se va a invertir en Jalisco con todo el gusto participo, pero si es para terminar las obras del Periférico que son negocio, no. Si va a hacer (la inversión) para surtir medicamento, aunque no sea del COVID, que sea para enfermedades como cáncer, diabetes y otras enfermedades crónicas, sí”, dijo Roberto.