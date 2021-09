Sergio Gutiérrez descarta creación de una "bancada plural"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, descartó una desbandada de diputados de varios grupos parlamentarios para abrir una “bancada plural”, como ocurrió en el Senado de la República.

“Aquí en Cámara no tenemos indicios de una situación así”, dijo el también diputado de Morena al ser cuestionado este martes en una reunión con periodistas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Y es que en el Senado de la República, los senadores del Gustavo Madero (PAN), Germán Martínez (Morena), Nancy de la Sierra (PT), Alejandra León Gastélum (PT) y Emilio Álvarez Icaza (sin partido político) anunciaron su intención de formar una nueva bancada, bajo el argumento de que buscarán impulsar una agenda de consolidación democrática.

Al respecto, se insistió a Gutiérrez Luna su opinión sobre la rebelión en la cámara alta, pero rechazó dar una postura argumentando que como presidente de la cámara baja no puede meterse en asuntos internos de la colegisladora.

“Sobre lo que me dices del Senado, yo te contestaría: el respeto a la Cámara ajena es la paz”, dijo.

Mier rechaza división al interior de Morena

En otra entrevista, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados rechazó que exista una división interna en Morena, luego de que la diputada Susana Prieto Terrazas anunciara su desacuerdo de que la Comisión de Trabajo de San Lázaro vaya a ser presidida por uno de sus compañeros, hombre.

La legisladora envió un escrito a la coordinación de su grupo, Mier confirmó su recepción y adelantó que van a dar respuesta, pero el Pleno del grupo es el que va a dirimir “si el criterio para asignar de manera paritaria las presidencias de las comisiones corresponde de manera congruente y consecuente a lo que somos como movimiento y como partido”.

“No, eso habla de cómo es Morena. Morena es un partido abierto, apegado al reglamento a la ley. Hay quienes consideran que la paridad de género es una cosa que debe estar solo escrito. Nosotros creemos que no, en las acciones afirmativas, las acciones de igualdad sustantiva y discriminación positiva a favor de las mujeres debe de mantenerse, pero eso no le quita el derecho a los compañeros que consideren que no debe de ser así”, dijo Mier.

dhfm