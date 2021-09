AMLO: 'No queremos ser campamento de migrantes'; pide a EU invertir y dar solución

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Estados Unidos podría destinar recursos para la atención de migrantes haitianos en el país y evitar que México se convierta en un campamento de migrantes que buscan llegar a la frontera norte.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que también se debe invertir en las causas que generan los flujos migratorios, en la generación de empleos, el combate a la inseguridad y la seguridad.

Expuso que en las últimas décadas Estados Unidos no ha invertido en los pueblos pobres de América .

“Sí, pero hay que atender el fondo primero, o sea, no queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a emigrar porque, si no, continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergues... no se ha invertido en desarrollo”, explicó.

SHEINBAUM ME REPRESENTA

López Obrador reveló que hace pocas giras en la Ciudad de México porque confía en la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien además lo representa.

“Tenemos muy buena relación con la jefa de Gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México, porque la jefa de Gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien, me siento representado por la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones.

De gira por Xochimilco para supervisar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, López Obrador reiteró que mantendrá la política de “abrazos, no balazos”, y dijo que si “encontramos a capos, los detenemos. Cuando me dicen de que está mal el que yo hable de abrazos y no balazos, yo digo que voy a seguir sosteniendo lo mismo, que hay que atender a los jóvenes, ¿ustedes creen que sólo deteniendo a capos se va a resolver el problema? ¡No!”, afirmó.

MAAZ