Responsable del feminicidio de española Pilar Garrido podría alcanzar la libertad

El presunto responsable del delito de feminicidio en contra de la ciudadana española Pilar Garrido Santamans, Jorge “F” podría alcanzar su libertad, según la resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región de amparar al acusado ya que la Sala del STJE fue omisa en fundar y motivar la prueba circunstancial que estimó justificada para condenar al imputado penalmente responsable de feminicidio.

En opinión de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, en Saltillo Coahuila no se presentaron pruebas contundentes fehacientes y la acusación del Ministerio Público se sostuvo en las percepciones de los elementos de la Policía Investigadora.

La española Pilar Garrido 34 años, Garrido desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en auto cuando regresaban de la playa en el poblado La Pesca y se dirigían a Ciudad Victoria.

Según Jorge “F” fueron interceptados por hombres armados y se llevaron a la mujer. Días después encontraron restos óseos y jirones de ropa, y las pruebas de ADN determinaron que era Garrido.

Tras de una serie de investigaciones e interrogatorios el principal presunto sospechoso cayo en contradicciones y el 29 de agosto el caso dio un giro de 180 grados cuando la fiscalía de Tamaulipas detuvo al esposo por el asesinato.

Los jueces José Antonio Rodríguez, Ignacio Zúñiga y Ana Victoria Enríquez condenaron a Jorge “F” a 47 años de cárcel por el delito de feminicidio en contra de la española Pilar Garrido Santamans. La sentencia fue confirmada por los magistrados Raúl Enrique Morales Cadena, Oscar Cantú Salinas y Pedro Francisco Pérez, pertenecientes a la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Además de los 47 años de prisión el acusado debería una multa de 66 mil pesos y 471 mil 297 pesos, por concepto de reparación del daño.

Ante la resolución Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitió un comunicado en la cual sostiene que tal no implica la absolución del imputado, ni su libertad.

El Tribunal Colegiado instruyó al Tribunal de Alzada, que emitiera una nueva resolución fundada y motivadamente, sobre cómo fue que se acreditó la prueba circunstancial apta para acreditar la conducta atribuida al quejoso, lo que implica un perfeccionamiento en parte del proceso y la sentencia dictada y, bajo ningún motivo, el desechamiento de la acusación ni la condena.

Ahora la Segunda Sala Colegiada en Materia Penal y del Trabajo del STJE deberá emitir una nueva resolución en la que se pronuncie fundada y motivadamente cómo es que, en su caso, se acredita la prueba circunstancial apta para acreditar la conducta atribuida al quejoso.

El padre de Jorge “F”, dijo que ésta es una puerta de esperanza para que su hijo, quién lleva 4 años preso en el Penal de Ciudad Victoria, quede absuelto.

“Es justicia divina prácticamente, te lo puedo decir así francamente, tenemos 4 años sufriendo mucho por esta injusticia, porque los criminales andan sueltos, o no sé si sigan vivos, la verdad no sé nada, pero así están las cosas”.

La justicia federal revocó la sentencia al considerar que existe violación a la obligación de fundar y motivar todo acto de autoridad de manera formal o material y el derecho a una adecuada defensa.

El caso regresa a los juzgadores locales quienes deben revisar a detalle el expediente y emitir una nueva sentencia.

“Como se dice, éticamente o con ética profesional y respetando el estado de derecho y lo mencionan ahí en el resolutivo, la presunción de inocencia, hablan del in dubio pro reo, que las pruebas circunstanciales tienen que respetar eso, es un principio sagrado de la jurisprudencia, tienen una orden y no pueden desacatar la orden, a ver que contestan, no les va a quedar más que absolver a Jorge porque no tienen pruebas, pero ellos no tienen la prueba de cargo, ello no tienen por qué hacerlo, eso ya lo hizo la fiscalía, luego el tribunal de enjuiciamiento lo juzgo y lo sentenció y este tribunal que estaba ahora revisando tienen que volver a revisar en lo que nos están diciendo, tienen que absolverlo no hay de otra”.