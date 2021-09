EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy viernes 24 de septiembre

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, dio a conocer este viernes durante la conferencia mañanera el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con enfermedades crónicas.

"Podemos utilizar la vacuna Pfizer-Biontech porque es la única que ha demostrado científicamente ser segura y eficaz en niñas niños y adolescentes de 12 a 17 años, previamente ya se había registrado de 16 años en adelante. Entonces es la única vacuna que podremos usar por el momento en México", explicó.

Se espera aplicar entre 750 mil y hasta 1 millón de vacunas a menores. López-Gatell estacó que el 28 de septiembre se publicarán los lineamientos técnicos y la lista de comorbilidades, el 1 de octubre inicia el registro en mivacuna.salud.gob.mx y en la primera semana de octubre inicia la preparación de unidades de vacunación hospitalaria permanente.

Presidente de Irlanda destaca relación con México

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó las felicitaciones que el Gobierno de México ha recibido por parte de numerosos mandatarios alrededor del mundo por los 211 años de su Independencia. "Lo hizo el presidente (Joe) Biden de Estados Unidos, el Papa Francisco, y ahora el presidente de Irlanda, que agradecemos mucho su mensaje", destacó el mandatario en referencia al mensaje de video que envió el presidente Michael D. Higgins, en el cual destacó la gran relación que une a ambospaíses.

AMLO comenzará a inaugurar sucursales del Banco de Bienestar en la CDMX

Cuestionado acerca del por qué casi no realiza giras en la Ciudad de México, López Obrador señaló: "Tengo muy buena relación con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por eso quizá no necesito hacer muchas giras por la CDMX, me siento representado por ella, y sí, vamos a visitar más la Ciudad. Hoy precisamente tendremos un acto en Xochimilco, con jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y la semana que viene también vamos a inaugurar, el próximo fin de semana, en ocho días, vamos a inaugurar sucursales del Banco del Bienestar en la CDMX", en Tláhuac, Iztapalapa y la Gustavo A. Madero, indicó el presidente.

"Ya vamos a empezar a inaugurar sucursales del Banco del Bienestar en todo el país; ya hay más de mil (en construcción), para este año se espera tener equipadas 500 y 2 mil 700 sucursales para finales del año próximo. Para que se dispersen los cerca de 500 mil millones de pesos que están presupuestados para los programas de bienestar," destacó el presidente.

"Va a ser el banco con más sucursales en el país y va a ser el banco con sucursales en los pueblos más apartados. Porque ahora solo hay en las cabeceras municipales, y eso no en todas las cabeceras, no en todos los municipios de México hay sucursales de bancos y ahora va a haber en todo el país," explicó López Obrador.

