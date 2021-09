Déficit en obras en municipios de Tamaulipas rebasa los 5 mil millones de pesos

Los municipios de Tamaulipas tienen un déficit en obras de por lo menos 6 mil millones de pesos, por lo cual se genera un rezago y ante el crecimiento de la demanda de obras y servicios es cada vez más complicado atender los requerimientos.

La titular de Obras Públicas del Estado, Cecilia Del Alto López, apuntó que los ayuntamientos presentan necesidades en obras de pavimentación, agua potable y drenaje hasta por 6 mil millones de pesos, pero debido a las limitaciones presupuestales la inversión del gobierno estatal en infraestructura para los municipios es de 2 mil millones de pesos.

Apuntó que tan solo los planteamientos que hacen los municipios llamados “chicos” es por mil millones de pesos, por lo cual es complicado el poder atender todos los requerimientos que se tienen de obras y servicios de infraestructura urbana.

Así insistió en que se requiere de por lo menos una inversión adicional de por lo menos 5 mil millones de pesos para la infraestructura en municipios.

Del Alto López lamentó no solo que los municipios no destinen partidas presupuestales en estas obras que deberían ser prioritarias para la población sino recordó que el estado dejó de recibir 800 millones de pesos de la federación y por ello muchas de estas peticiones de obra quedaron sólo en proyectos.

En desarrollo regional era donde más llegaba presupuesto, 300 a 400 millones, ya no llegan, en el tema de conservación de carretera tampoco, salvo este importante proyecto que es la carretera Mante-Ocampo-Tula pero prácticamente de eso no se está construyendo nada más que la avenida de las américas en Matamoros, que la federación dio inicio hace un par de semanas, pero no es nada para lo que necesita el estado

Reconoció que el gobierno del estado no podrá resolver todas estas peticiones de pavimentación, de agua potable y drenaje en lo que resta de la administración además, dijo, es algo que en su momento debieron hacer los municipios porque eran obras que les competía ejecutar a los ayuntamientos, pero también enfrentan limitaciones presupuestales.

La titular de Obras Públicas admitió que hay necesidades que se quedan inconclusas, peticiones de pavimentación, agua y otras obras por la falta de presupuesto tanto por parte de ayuntamientos como del gobierno del estado.