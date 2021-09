Pareja que envió regalo bomba no está acusada por terrorismo: Fiscalía de Guanajuato

Fue una pareja que presuntamente tenía diferencias por negocios millonarios con el gerente del restaurante Barra 1604, la que envió el "regalo bomba" a Salamanca; Georgina y Eduardo salieron del municipio de Cortazar en taxi para entregar el paquete a los mensajeros que lo entregaron en el restaurante.

El Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, informó este jueves en rueda de prensa que los dos detenidos están acusados por el homicidio calificado en agravio de 2 personas y no por terrorismo.

Detalló que el artefacto colocado en una caja de madera envuelta para regalo fue activado vía remota.

“La pareja formada por Georgina y Eduardo conocían a la víctima fallecida de nombre Mauricio y entre estos últimos habían realizado negociaciones comerciales que concluyeron en malos términos y que motivaron una discrepancia irreconciliable por un adeudo millonario”, afirmó Zamarripa.

Detalló la reconstrucción de los hechos que derivaron en la detonación de la bomba; la pareja detenida se ubicó desde que estacionaron su camioneta en calles de Cortazar aquel domingo 19 de septiembre.

Dejaron el vehículo estacionado y se bajaron con todo y el paquete de regalo. Luego Eduardo se trasladó a la central camionera de Cortazar para tomar un taxi, regresar a la calle 5 de mayo por la mujer y en ese mismo vehículo trasladarse hasta la colonia Constituyentes de Salamanca.

Ahí, contactaron a los conductores de la motocicleta de reparto a quienes se les envió un mensaje multimedia para contratar sus servicios.

“Georgina es quien entrega materialmente de la caja a los repartidores, dándoles instrucciones precisas, para la entrega específicamente al dueño del restaurante Barra 1604, así como de mantener el cuidado con el paquete y realizar el pago correspondiente”, dijo el Fiscal.

“Los repartidores llegaron al lugar de destino aproximadamente a las 19:15 horas cumpliendo a cabalidad las instrucciones, en seguida sale Mauricio -ahora occiso-, acompañado de otras personas, entre ellos Mario Alberto, quien abre la caja y en seguida se genera una explosión que provoca la muerte de él y de Mauricio Salvador.

Los acusados de planear, elaborar y trasladar el paquete explosivo regresaron a la ciudad de Cortazar en otro taxi, al punto en donde habían dejado su vehículo.

De acuerdo a lo informado, las órdenes de aprehensión en su contra fueron cumplimentadas este jueves, y serán puestos a disposición de un juez, acusados por el delito de homicidio calificado y por homicidio en grado de tentativa por las 5 personas lesionadas.

Zamarripa Aguirre detalló que la pareja no es originaria de Cortazar, no tenían antecedentes delictivos y no atribuyó el ataque a grupos del crimen organizado ya que fue por una sociedad fallida entre particulares.

“Existió una sociedad no podemos decir si fue formal, establecida a través de un documento para tal efecto, sí tenían una relación de sociedad comercial, en apariencia para poder llevar a cabo el inicio del negocio, de este restaurant”, afirmó.

De acuerdo a los testimonios se aportó una millonaria cantidad de dinero y al final del acuerdo no fue incluido en el negocio.