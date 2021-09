Congreso Edomex cumple una semana parada ante desacuerdos por comisiones

La Cámara de Diputados mexiquense ya cumplió una semana de parálisis legislativa, al no haber acuerdos para definir la distribución de las 36 comisiones y cinco comités.



Este jueves, se tenía proyectado reanudar la sesión que se declaró permanente, pero Morena ha chocado contra un muro aliancista conformado por PRI, PAN y PRD, para arrebatarle las comisiones con mayor peso.



Lo que hasta ahora se sabe es que la bancada morenista votará si avala o no el acuerdo que se ha construido en el estira y afloja dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por parte de las ocho fracciones parlamentarias.



Morena ha logrado negociar como primera fuerza legislativa, con 29 curules, que obtenga 15 o 16 comisiones; PRI, con 23 espacios, 10 u 11; PAN, con 11 escaños, seis; y PRD, con tres lugares, tres.



No obstante, la bancada morenista está inconforme con que se les quiera retirar comisiones como la Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización o de Asuntos Legislativos.



En esta nueva batalla legislativa Morena sólo ha tenido de aliado al PT, porque el resto de partidos están a favor del acuerdo del PRI, PAN y PRD.



A diferencia de la 60 Legislatura, Morena ya no tiene mayoría calificada y con ello perdió el control absoluto, al pasar de 38 diputados a 29, donde su aliado PT tiene sólo tres y Nueva Alianza dos, pero éste ya se alejó.



En tanto, los aliancistas tienen en conjunto 37 curules, y a partir del oficio de negociación podrá convencer a los grupos minoritarios a sumarse a sus proyectos.



Se espera que el próximo martes, el Congreso Local reanude actividades y ya haya acuerdos legislativos para las comisiones y comités.