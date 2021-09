Tras fallas en la Línea 2 del Cablebús, exigen un supervisor en cada estación

El Gobierno de la Ciudad de México exigió a la empresa Leitner, que opera actualmente la Línea 2 del Cablebús, un supervisor en cada estación, después de las fallas que ha presentado.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como inaceptable lo ocurrido recientemente.

“Les hemos exigido que haya un supervisor en cada una de las estaciones, particularmente en las estaciones que tienen la parte motora, para que no haya ningún problema, además de las sanciones económicas.

“Es inaceptable que esto pase y se están tomando todas las medidas para evitar una situación de este tipo”, dijo.

Al ser cuestionada si garantizaban que no hubiera una falla más en la Línea que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta, respondió “estamos haciendo todo lo posible para que no haya una falla más. Parte del problema que tenían es que no tenían una persona con la toma de decisiones del nivel para la toma de decisiones adecuada en los lugares en los que había que tomar una decisión”.

Claudia Sheinbaum agregó que la seguridad de este sistema de transporte, inaugurado el 8 de agosto en Iztapalapa, está garantizada.

“Está garantizada la seguridad, el tema es nada más que no tarde tanto el tiempo en el que haya una falla que puede llegar a ocurrir y el inicio de operaciones”, afirmó.

Además, por las dos fallas que ha presentado la Línea 2 habrá una sanción económica de 200 mil pesos.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que, derivado del análisis realizado por el equipo técnico que opera la Línea 2 de Cablebús, se pudo determinar que la falla que afectó el servicio por un lapso de 50 minutos por la noche del 19 de septiembre se debió a la falta de comunicación entre el sistema central y uno de los receptores de señal de frenado.

Al perder la interconexión entre ambos, por seguridad de las y los usuarios, este sistema se bloquea por protocolo, lo que ocasionó la detención del mismo.

El 7 de septiembre pasado también la Línea 2 presentó fallas, luego de la interrupción del servicio de energía eléctrica, que se vio afectado por un sismo.

DRV