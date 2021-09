CNTE Michoacán alista plantón, toma de casetas y bloqueos carreteros en exigencia de salarios

La Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció la próxima instalación de un plantón, la toma de casetas y bloqueos de carreteras en demanda de salarios para 28 mil educadores estatales.

En rueda de prensa, Gamaliel Guzmán Cruz, secretario de la CNTE en Michoacán, indicó que para el próximo jueves 23 y viernes 24 de septiembre, el magisterio llevará a cabo actividades en todas las regiones del estado.

Entre dichas acciones de presión, destacó la toma de casetas, cierre de puntos carreteros y cierre de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para el lunes próximo, la CNTE convocó a una marcha motorizada que partirá desde distintos puntos del estado para culminar a las afueras de Palacio de Gobierno, en Morelia, donde instalarán un plantón indefinido.

Gamaliel Guzmán señaló que otras organizaciones del sector educativo que también padecen la falta de salarios, se unirán al plan de acción de la CNTE, tales como el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y otras 26 agrupaciones docentes de nivel medio superior.

"Varias organizaciones estamos padeciendo una situación parecida, la falta de pago es un denominador común y han decidido algunos compañeros sumarse a este plan de acción que desde la CNTE hemos trazado", dijo.

Cuestionado sobre el arribo a la entidad del recurso extraordinario que la federación anunció para Michoacán y que tendrá por destino el pago a los docentes estatales, el líder de la CNTE Michoacán señaló que hasta este miércoles no hay fecha exacta de la entrega de dicho recurso.

"Hoy pareciera ser que este recurso está condicionado a la pugna política que tiene el gobierno del estado con el gobierno federal, y que nosotros somos los afectados.

No vamos a dejar de exigir nuestros derechos ante ningún gobierno, ni el de (Alfredo) Ramírez Bedolla, ni en el actual, ni mucho menos en el gobierno federal", sentenció Guzmán Cruz.

La dirigencia de la Sección XVIII de la CNTE, se deslindó de las movilizaciones que realiza la expresión magisterial 'Poder de Base', y a la cual, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado para que dialoguen con las autoridades y liberen las vías del tren que mantienen tomadas desde el pasado 31 de julio.

"Fue un comentario con la idea de querer ir otra vez en contra de la CNTE. Nosotros decimos, no estamos en las vías del tren, este grupo que se encuentra apostado en las vías no pertenece a la CNTE, no es un grupo que luche realmente por buscar resolver la problemática, ellos tienen otros intereses y el gobierno federal dirá si se deja chantajear por este grupo que no es la Coordinadora", aseguró Gamaliel Guzmán.

El magisterio estatal reiteró su postura de no iniciar el ciclo escolar ni de manera virtual, hasta que se comiencen a liberar los pagos a los profesores, a quienes se les adeudan las dos quincenas de agosto y la primer quincena de septiembre.