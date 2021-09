Piden evitar postular a cargos públicos a quienes que están vinculadas con sectas y organizaciones religiosas

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar a todos los partidos políticos nacionales y locales a abstenerse de postular a cargos de elección popular o cargos de dirección partidista, a personas vinculadas con sectas u organizaciones religiosas, como la “Luz del Mundo” y “NXIVM”, las cuales atenten contra los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Esta propuesta fue impulsada por los legisladores del PAN, Gabriela Salido y Federico Döring, quienes en un principio pretendía que este llamado fuera únicamente para Morena, no obstante, los morenistas señalaron que es responsabilidad de todas las instituciones política mantener “un estado laico”.

En el punto de acuerdo, los panistas señalaron que tres diputados de Morena son afines a la iglesia “La Luz del Mundo”, iglesia dirigida por Naasón Joaquín García, quien fue detenido en California en 2019 acusado de tráfico de personas, abuso sexual, pederastia y distribución de pornografía infantil.

“Los legisladores son Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos Polanco, quienes accedieron al cargo a través del principio de representación proporcional, por Morena así como Emmanuel Reyes Carmona, que se reeligió por el principio de mayoría relativa en un distrito de Guanajuato”, expusieron.

Mientras que, a excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores esta vinculada a Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, y quien en 2020 fue condenado a 120 años de prisión por tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, entre otros cargos.

Además dijeron que el presidenta nacional de Morena, Mario Delgado perteneció a la organización NXIVM, quien realizaba depósitos de 50 dólares durante al menos seis meses en el 2016, como parte del acuerdo para pertenecer a la Sociedad de Protectores (SOP) una organización alterna de Executive Success Program (nombre de NXIVM en México), que en su plan de estudios resumía las enseñanzas de Raniere en torno a la virilidad y el control sobre las mujeres.

Ante esto, diversos legisladores contestaron que esto no es exclusivo de un partido político y es que en todos se han suscitado cosas relacionados con este tipo de sectas y grupos religiosos.

Tal es el caso del legislador de Morena, Temístocles Villanueva refirió que el llamado debería ser a todas las fuerzas políticas, toda vez que es responsabilidad de todos mantener el estado laico y por ello propuso cambiar la redacción; cosa que fue aceptada por los panistas.

Previo a esto, su compañero de bancada, Carlos Hernández Mirón minimizó que Delgado comprará un par de cursos a Raniere y es que recordó que es mucho peor pertenecer a la estructura de esta secta como es el caso de Emilio Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“Él si forma parte de la estructura orgánica de NXIVM, si es una gran diferencia. Así como también la hija del expresidente Vicente Fox por el partido Acción Nacional, Ana Cristina Fox, quien también estuvo involucrada en esto”, apuntó.

Resaltó que otro caso es el grupo denominado “El Yunque”, es una organización de ultraderecha, que por décadas ha ido buscando posiciones y que se ha desplegado en algunos gobiernos como en “el de Carlos Medina Plascencia, en Guanajuato; el propio Vicente Fox; y esto esta perfectamente documentado.

“La visión del Yunque es tener un instrumento que permita implantar su propia dinámica en un régimen de gobierno, y es por ello que militantes del Yunque fundamentados como es Ramón Muñoz Gutiérrez, en ese entonces jefe de la oficina de innovación gubernamental era quien instrumentaba esto y trabajaba en la administración de Vicente Fox”, puntualizó.

Añadió que Muñoz Gutiérrez actualmente trabaja en definir la estrategia de Acción Nacional de la mano del presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés.

Mientras que, la morenista, Ana Francis López Bayghen, refirió que se debe juzgar los actos de las personas no de sus creencia, “me extraña que siendo araña no sepan tejer porque esos prejuicios no los tiene ni Trump”.

“Hay diputados y diputados impresentables que no tienen que ver con nuestra religión, no le echen la culpa. Si empezamos a echar culpas en ese sentido basta con recordar a Marcial Masiel, de los Millonarios de Cristo, digo, de los Legionarios de Cristo y ahí nos seguimos. Me parece que este es un estado madura y esta ciudadanía tiene madurez para creer que las personas no necesariamente tiene que ver con su accionar político ni con su capacidad de legislar, sino ponemos esas creencias ni la fe al centro de la legislación estamos en paz”, apuntó.

Ejemplificó que de no mantener esta postura nadie habría respetado el viaje que realizó la exprimera dama y diputada federal, Margarita Zavala a líderes religiosos en su primera semana de legislación; “ella tiene el derecho de creer en lo que se le de su regalada gana”.

Explicó que “si le rascamos todos los grupos religiosos y organizaciones religiosas tienen una historia bastante oscura y sobre eso es lo que se debe ir”.

Finalmente dijo que no es por sus creencias religiosas del PAN que están en contra de sus propuestas sino por su pensamiento “fundamentalista, conservador y antiderechos pero no por la fe jamás que alguien que este de lado del derecho, la patria, del bien podría estar en contra de la fe y creencia de nadie, por Dios, ya maduremos”.

Van por reforma integral contra el delito de tortura

El diputado en el Congreso de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal para el Distrito Federal en materia del delito de tortura, con el fin de armonizar la norma penal local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Señaló que, en el pasado, México ha sido señalado por organismos y tribunales internacionales por violaciones a los derechos humanos, suscitados a causa de la impunidad que imperaba en los órganos de seguridad e impartición de justicia del país.

Por lo que, con el fin de atender los delitos de tortura cometidos por los agentes del Estado en el pasado y asegurar su no repetición, solicitó la armonización del Código Penal local, con la Ley General de Tortura y demás normativas internacionales en la materia.

“Debemos pugnar porque la satisfacción de éstos se materialice en normas y leyes acordes, que hagan de los derechos humanos una realidad tangible para todas las personas”, apuntó.

Dijo que si bien el delito de tortura se encuentra ya regulado dentro de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes, la presente propuesta propone un tipo penal más amplio en el Código Penal Local.

Esta reforma, advirtió, “separa las sanciones penales para las personas servidoras públicas y los particulares que comentan el delito de tortura; establece agravantes como cuando la tortura se aplique a niñas, niños o adolescentes, mujeres gestantes, personas que pertenezcan a la población LGBTTTI+ y otras personas que formen parte de grupos de atención prioritaria”.

Resaltó que la homologación con la Ley General permitirá que en la Ciudad de México se cuenten con los elementos necesarios para su respectiva aplicación por las autoridades competentes, y otorgar así su certeza jurídica hacia las víctimas de tortura y de quienes han sufrido otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Finalmente reiteró: “avancemos con esta perspectiva interseccional y multidimensional para que la Ciudad de México fortalezca la tipificación de tortura, tomando así una posición contundente en contra de esta conducta”.