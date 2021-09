Mauricio Tabe, Fundación y padres de familia impulsan regreso a clases en Miguel Hidalgo

El Alcalde electo en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, la Fundación Empresarios por la Educación Básica y padres de familia arrancaron hoy la campaña "Manitas limpias, regreso a clases seguro", en beneficio de las escuelas públicas de la demarcación.

Tabe, acompañado de Arturo Madero Garza, director general de esta AC, así como por padres de familia de la Mesa Directiva de la escuela primaria Luis Castillo Ledon, en la Colonia Francisco I. Madero, informó que esta iniciativa surge de la preocupación que hay de las y los padres de familia por las condiciones en que se encuentran los centros educativos.

Lo que no queremos es que aumente el riesgo de contagio, porque no tienen las condiciones para cuidar su salud y lo primero es que haya agua en los baños y que los baños estén en buenas condiciones”, afirmó.

El panista dijo que fue a través de una convocatoria por redes sociales que se inició un diagnóstico de cómo se encontraban las escuelas en Miguel Hidalgo.

Con fotos, testimonios, peticiones y quejas de cómo se encontraban, como bebederos que estaban instalados, pero que no tenían conexión; baños en los que no funciona el drenaje o que no tienen llaves. Esa es la realidad de muchas escuelas”, sostuvo.