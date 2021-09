Existen políticas públicas para prevenir el suicidio; el problema es su mitificación en casa: Óscar Clavellina

Según datos recientes del INEGI de enero de 2020 a marzo de 2021 se registraron medio millón de suicidios en México, además en niños y niñas también se dispararon considerablemente, ya que el año anterior se registraron mil 150 casos.

Los especialistas señalan que este aumento está relacionado con la pandemia de Covid-19 y el aislamiento y situación económica que impacta en los hogares mexicanos. Los estados con mayor registro de suicidio son Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Estado de México y Quintana Roo.

En entrevista con Mario Maldonado, Óscar Alberto Clavelilla López, académico de la UNAM y especialista en el tema de suicidios, señaló que se trata de un problema de salud mundial; sin embargo, en México creció en gran medida de un 16 a un 20 por ciento, y sigue estando en la segunda condicionante de muertes,sobre todo en personas de los 15 a los 29 años, pero más que nada en personas de 20 a 24 años.

"También hay otros datos que no se registran porque nadie quiere atender esta problemática de salud", expresó.

En el contexto actual de pandemia han surgido otras causas como la deserción escolar, el aislamiento y las adicciones.

Clavelilla López señaló que si bien hay una implementación de políticas públicas, el problema es la mitificación del suicidio, "parece que no lo tenemos en casa", pero cuando hay violencia, aislamiento y adicciones, estos son focos que incitan al suicidio.

En ese sentido sugirió que se tomen en cuenta algunas alarmas para identificar este problema.

"Es una enfermedad mental que se ha venido trabajando, no hay que mitificarlo, si la persona cambia de conductas y se empieza a autolesionar puede ser una alerta, la persona que se suicida no es que querer quitarse la vida, sino no sufrir".