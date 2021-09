Diego Sinhue Rodríguez asegura que explosión en Salamanca no fue terrorismo

El Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que el ataque con explosivos en Salamanca no es terrorismo, ya que fue un homicidio como los ocurridos con armas de fuego o armas blancas.

Así lo señaló en entrevista, al preguntarle sobre los avances en la investigación del ataque sufrido afuera del bar “Barra 1604” en Salamanca, que dejó 2 personas sin vida y 4 heridos de gravedad.

Agregó que actualmente todas las líneas de investigación están abiertas y reiteró que fue un ataque dirigido a una persona, por lo tanto no se considera terrorismo.

“De hecho descartamos hoy, ya con un poco más avanzada la investigación que sea un ataque terrorista de manera indiscriminada o aleatoria, es un ataque directo a una persona, que deriva en un homicidio, usando otra herramienta para asesinarlo, no un arma de fuego, ni un arma blanca, si no un explosivo”, declaró Diego Sinhue Rodríguez.

“Todavía las líneas de investigación están abiertas, lo que sí es claro ya al paso de estas investigaciones, es que es un ataque dirigido, no fue un caso aleatorio, es decir esto nos descarta el acto terrorista como tal, por que no fue un caso que haya sido aleatorio a la ciudadanía, si no que eran caso dirigido, buscando a una persona, preguntando por ella y es a quién iba dirigido este ataque, al final esto abre una línea muy clara de homicidio evidentemente”.

Un día antes el Gobernador dijo en varias ocasiones que se trataba de un ataque terrorista. Informó que la investigación se está realizando “en conjunto” entre el estado y la federación, la Fiscalía General de la República (FGR) por los explosivos utilizados y la Fiscalía General del Estado por los homicidios.

Al preguntarle si ya tienen detectado qué grupo del crimen organizado realizó el ataque, mencionó que todos los grupos usan explosivos, por lo que no descartan a ninguno y serán las investigaciones las que determinen a los culpables.

“Si vemos el panorama nacional, todos los grupo criminales han estado usando explosivos en algún determinado momento, por lo cual no descartamos a ningún grupo y ya será la Fiscalía que una vez que se tenga el peritaje de los explosivos y las investigaciones avancen un poco más, se pueda determinar la culpabilidad de algún grupo”.