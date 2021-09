Paquete explosivo en Salamanca: Así festejaba su cumpleaños sin saber que le llegaría como regalo la muerte

Mario Hernández gerente del restaurante Barra 1604, en el que ayer se registró una explosión, festejó su cumpleaños momentos antes de recibir un paquete en el que en su interior estaba la bomba que le arrebató la vida, así lo dio a conocer Sofía Huett, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato.

En entrevista con Javier Alatorre, la titular de la dependencia dio a conocer que una persona más murió en este hecho, una de ellas fue quien le entregó a Mario un arreglo de flores y globos en el que venía oculto el explosivo.

Al menos otras cuatro personas resultaron heridas. Otra de las víctimas fue Mauricio Romero, socio comercial de este inmueble que se ubica en la zona de Salamanca, en Guanajuato, y quien también celebraba junto al festejado.

La funcionaria explicó que la bomba que fue entregada en un restaurante en Salamanca apunta a haber sido un ataque dirigido a una persona en particular y no un atentado en contra de la comunidad, debido a que el mecanismo fue reparado activarse una vez que se abriera el paquete y no en un momento determinado.

Las autoridades investigan los hechos.

No se criminalizará a quien entregó la bomba

Detalló que quien llevó a cabo la entrega del paquete que resultó ser un explosivo preguntó específicamente por el dueño del local o el gerente del sitio y llegó al lugar a bordo de una motocicleta conducida por alguien más. Se mostró preocupada además de que los grupos de la delincuencia organizada retome estos métodos para actuar.

La funcionaria indicó que este tema está siendo analizado por los expertos, pero que las primeras líneas de investigación descartan que este asunto se haya realizado por el crimen organizado.

Paso a paso: Así fue el ataque con un paquete explosivo en Salamanca, Guanajuato

"Es un ataque muy dirigido a una persona", dijo.

Aseguró que se busca no criminalizar a los sospechosos de estos hechos, ya que existe la posibilidad de que no hayan sabido lo que transportaban, pero que se están analizando todas las pruebas para solucionar este asunto al que calificó como "inédito".

Dentro de las posibles causas de esta agresión, comentó, se está estudiando si hay un móvil personal. Agregó que la Sedena está haciendo el peritaje, por lo que no se sabe si hubo algún acercamiento personal o familiar entre los afectados y los actores intelectuales de este crimen.

Destacó que en este hecho se buscó no afectar a las personas que estaban dentro del local, debido a que se pidió que la víctima saliera del lugar, lo cual es un primer indicio de que no hubo una necesidad de atacar a la ciudadanía.