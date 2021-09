Pese a diferencias políticas, cumbre de CELAC fue un éxito: AMLO

A pesar de las diferencias políticas fue una reunión positiva la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se realizó el fin de semana en México, aseguró el presidente López Obrador.

En la Conferencia Mañanera en Oaxaca, el mandatario federal señaló que las diferencias políticas y las discusiones son parte de la democracia.

"Es muy positivo, participaron muchos presidentes, ministros, diplomáticos de América Latina y el Caribe. Hubo un buen encuentro a pesar de las diferencias. Llevaba ya mucho tiempo que no se llevó a cabo una reunión así porque no habían coincidencias, había confrontación. Esto se expresó en la reunión de la sala, pero es parte de la diversidad y de lo que es la pluralidad democrática. No podemos todos pensar de la misma manera, podemos llegar a acuerdos", indicó.

López Obrador expuso que se llegaron a acuerdos como el Plan Regional de Vacunación y la integración de un "fondo para apoyar a países en situación de desastre, cuando son afectados por inundaciones, por sismos, por cualquier otro motivo".

Por Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto