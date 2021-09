EN VIVO: La Mañanera de AMLO de hoy lunes 20 de septiembre

Durante la Conferencia Mañanera en Oaxaca, Oaxaca, el presidente López Obrador habló sobre la situación de seguridad que se vive en el país, de las obras que realiza su gobierno a nivel nacional y también sobre el Plan Nacional de Reconstrucción, tras los fenómenos naturales que se han registrado en el territorio nacional.

La conferencia contó con la presencia de Ricardo Sheffield, titular de la Profeco; de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca y de Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Después de las presentaciones, se dio tiempo para responder a las preguntas de la prensa.

Avanza Plan Nacional de Reconstrucción, para víctimas de los sismos

Durante la Conferencia Mañanera en Oaxaca, se informó sobre los avances que ha tenido el gobierno de López Obrador, a través del Plan Nacional de Reconstrucción, para atender a las personas afectadas por los sismos de 2017 y 2018.

Ahí, se explicó que se han destinado 33 mil millones de pesos, para apoyar a 10 entidades del centro y sur de la República. En lo que se refiere a la educación, se han invertido 11 mil millones de pesos para reconstruir, rehabilitar o reparar 6 mil 400 escuelas afectadas.

Para las viviendas, se ha trabajado en 218 municipios de ocho entidades y se ha avanzado casi en la totalidad de la recuperación de las viviendas afectadas.

Feminicidio y robo a transporte a la alza en Oaxaca: Sedena

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó que en Oaxaca los delitos de feminicidio y robo a transporte van a la alza. "En feminicidios van hacia la alza, tienen 8 eventos registrados julio, aquí podemos ver en el acumulado anual 36 eventos en el 2020, y en el 21 son 27", expuso.

En la Conferencia Mañanera realizada en Oaxaca, el mando castrense dijo que en feminicidios, el estado se coloca en el lugar 10. Señaló que en robo a transporte, la entidad ocupa el lugar número 8 a nivel nacional.

"En el robo a transporte, aquí es uno de los delitos que están en aumento en el mes de julio, que son las últimas cifras dadas por el secretariado, tiene 36 eventos. Pero observar en el acumulado y comparado con el 2020, en el 20 tienen 327 eventos y en lo que va de este año 213", señaló. Oaxaca, Juchitán y San Juan Bautista Tuxtepec son los tres municipios con mayor número de delitos.

AMLO revela la carta que le mandó a Joe Biden; esto es lo que dice

López Obrador dio a conocer la carta que le envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en donde le habla sobre los logros de los programas sociales Sembrando vidas y Jóvenes construyendo el futuro.

AMLO pidió al mandatario estadounidense que exista una mayor inversión para el desarrollo de Centroamérica y que tome esos programas como ejemplo, para reducir el fenómeno migratorio que afecta a toda la región de Centro y Norteamérica.

El titular del Ejecutivo dijo que se han beneficiado a más de 330 mil personas con estos programas y reiteró la petición de que se extienda a otras regiones como El Salvador, Honduras y Guatemala.

"Señor presidente Biden, tenemos otras propuesta que consideramos muy eficaz: Suscribir acuerdos, con los inscritos en estos programas, para ofrecerles en mediano plazo, de manera ordenada y de acuerdo a la demanda, visas temporales de trabajo para Estados Unidos"

Fiscalía podría investigar explosión en Salamanca: AMLO

Al lamentar las muertes que dejó una explosión en Salamanca, Guanajuato, el presidente López Obrador adelantó que la Fiscalía General de la República podría atraer este caso. El mandatario pidió no politizar este caso y dejar que las investigaciones arrojen resultados, pues al ser un caso donde se utilizaron explosivos debe ser una investigación federal.

Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y el gabinete de seguridad, prometió que no habrá impunidad en este caso que dejó sin vida a dos personas, el dueño de un restaurante y un trabajador del lugar.

El mandatario recordó que en Guanajuato en un pasado reciente ya se están utilizado explosivos para cometer crímenes e infundir terror en la población, por lo que pidió esperar a que la FGR determine si atrae o no este lamentable caso. “No hay que caer en especulaciones. Vamos a que no haya impunidad”, dijo el presidente.

Pese a diferencias políticas, cumbre de CELAC fue un éxito: AMLO

A pesar de las diferencias políticas fue una reunión positiva la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se realizó el fin de semana en México, aseguró el presidente López Obrador.

En la Conferencia Mañanera en Oaxaca, el mandatario federal señaló que las diferencias políticas y las discusiones son parte de la democracia.

"Es muy positivo, participaron muchos presidentes, ministros, diplomáticos de América Latina y el Caribe. Hubo un buen encuentro a pesar de las diferencias. Llevaba ya mucho tiempo que no se llevó a cabo una reunión así porque no habían coincidencias, había confrontación. Esto se expresó en la reunión de la sala, pero es parte de la diversidad y de lo que es la pluralidad democrática. No podemos todos pensar de la misma manera, podemos llegar a acuerdos", indicó.

