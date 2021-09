"No sé dónde está": El abogado de Ricardo Anaya asegura que su cliente no tiene impedimento legal para estar o salir de México

La próxima audiencia de Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la presidencia y expresidente de Acción Nacional (PAN), está programada para el 4 de octubre, al estar acusado por su probable responsabilidad en hechos relacionados con el caso de Odebrecht.

Lo anterior es consecuencia de las declaraciones hechas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) indicó que el panista recibió 6.8 millones de pesos en sobornos para la aprobación de la reforma energética.

La primera audiencia fue programada para el 26 de agosto, pero el juez determinó aplazarla para que el panista y su abogado preparen una defensa adecuada.

Ya que la Fiscalía General de la República (FGR) demoró en darle acceso al imputado a la carpeta de investigación, pasaron 10 días desde que emitió el citatorio de audiencia a la fecha en la que entregó los papeles.

Eduardo Ismael Aguilar Sierra, abogado de Ricardo Anaya, indicó en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula que la Fiscalía no ha presentado una imputación en contra de su cliente. Solo tiene datos de prueba. De la carpeta, no están las hojas foliadas, lo que puede significar es que no hay un ejercicio consecutivo y al no tener un control tan simple se podría alterar”.

Puntualizó que desconoce en dónde se encuentra Ricardo Anaya. “Él no tiene ningún impedimento legal para estar en México o en el extranjero”.

Fue el 23 de agosto que el excandidato informó que se iría de México, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) difundió que el político mexicano había salido del país en un vuelo privado el pasado 5 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas.

Declaraciones de Emilio Lozoya

En la declaración que realizó Lozoya ante la FGR, del 11 de agosto de 2020, acusó al político de recibir un soborno de 6.8 millones de pesos cuando era diputado del PAN con el fin de votar a favor de la reforma energética que se impulsó durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Cabe señalar que se repartieron un total de 97.1 millones de pesos provenientes de la constructora Odebrecht entre legisladores del PAN y PRI para que aprobaran la reforma energética. Por lo que la Fiscalía señaló al expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda de conformar una asociación delictiva para el reparto de dinero.

Hasta el momento, la única persona que ha sido procesado por el caso es exsenador del PAN, José Luis Lavalle Maury, acusado por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

En relación con lo declarado en contra de Anaya, el exdirector de Pemex precisó que fue dinero que entregó por órdenes de Luis Videgaray.

Asimismo, detalló que en la reunión que sostuvo con Anaya, le comentó de sus aspiraciones de convertirse en gobernador de Querétaro “y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez, por corrupto, pero que él había negociado con Videgaray que se le apoyara en llegar a la gubernatura”.

El dinero fue entregado en agosto del 2014, por Norberto Gallardo, quien era jefe de escolta de Lozoya Austin, a una persona que designó a Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

El panista ha defendido que en ese tiempo ya no se desempeñaba como diputado, sino como secretario general de su partido, lo cual aclaró sucedió en marzo de ese año.

Parte de las pruebas en contra de exlegislador y abogado, documenta Animal Político, fueron sus participaciones en las sesiones de la Cámara de Diputados del 2013 al 2014.

Tras las acusaciones por soborno, Anaya demandó a Lozoya por daño moral, pero el caso fue desechado por un juez federal.