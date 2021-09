FGR entrega a defensa de Ricardo Anaya carpeta de investigación sobre su caso

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a la defensa de Ricardo Anaya copia de la carpeta de investigación contra el panista.

En entrevista, al salir de las instalaciones de la Fiscalía, el abogado Eduardo Aguilar dijo que la carpeta consta de cinco tomos y anexos, y de lo que pudo constatar, no hay elementos en contra de Anaya.

“Es una carpeta que contiene a diversas... es una denuncia vinculada con diversas personas físicas, importante que contiene información también de algunas series de investigaciones que tienen que ver con diversas personas físicas, todas vinculadas con esta causa penal”, señaló.

Destacó que las fojas no están numeradas de manera consecutiva, sin embargo, hizo un cotejo de la mayor cantidad de estas en los anexos y de la carpeta principal.

“La tarea de aquí a un mes es hacer un análisis de cada una de las constancias que nos hicieron entrega, no me puedo pronunciar en este momento por el contenido, no lo sé, no sé qué hay, tenemos que estudiarlo, tenemos que investigarlo”, señaló.

El litigante destacó que la Fiscalía tardó más de 11 días desde que se le hizo el citatorio a Anaya para comparecer ante el juez de control, para darle acceso a la indagatoria, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se deben entregar las constancias de manera inmediata.

“Nos tardamos prácticamente 12 oficios y tres órdenes del juez para que la Fiscalía accediera a darnos la carpeta y también a punta de tuitazos del señor Ricardo Anaya Cortés en donde hacía la en coin expresa de contar von esa información”, enfatizó.

Anaya debe comparecer el próximo 4 de octubre por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.