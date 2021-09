Jalisco rechaza recomendación de Derechos Humanos sobre traslado ilegal de reclusas

La Secretaría de Seguridad del Estado, a la cual está adscrita la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, rechazó la recomendación 147/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), y a través de un comunicado detallaron que estos traslados están debidamente sustentados porque se trataron de eventos sociales y culturales.



Así, a través de un comunicado, el Gobierno de Jalisco sustenta estas 23 salidas que se plasman en la recomendación bajo la Ley Nacional de Ejecución Penal "con estricto apego al orden jurídico y los reglamentos respectivos, teniendo como objetivo dar cumplimiento al mandato constitucional de la reinserción social, ya que se trataron de actividades deportivas y culturales, derivadas de programas institucionales".



Puntualmente, sobre el día 24 de marzo del 2020, detallan que estas salidas se debieron para participar en dos encuentros deportivos, un partido de futbol y uno de voleibol, los cuales se realizaron entre las 12:30 y las 14:40 horas.



Sobre los señalamientos de posibles represalías en contra de al menos dos custodias que denunciaron estas salidas en donde también se detectó aliento alcohólico en al menos 11 de las 64 mujeres que participaron en estas actividades, el comunicado rechazó que la no renovación de contrato de las custodias denunciantes, fue un acto legal de termino de relación laboral.



"No existe el supuesto de “ejercer represalias” en perjuicio de algún o alguna policía custodia, ya que no hay violación a los derechos humanos, puesto que en el caso de las dos conclusiones de contrato, la no renovación del mismo se realizó en estricto apego a los derechos, además, se subraya que estas personas no formaron parte de los traslados y tampoco han presentado alguna queja sobre la conclusión de su relación laboral".



En tanto, a la irregularidad de la detección de aliento alcohólico en once mujeres que están privadas de la libertad, esta situación fue detectada por el mismo personal de Reinserción Social y se emitieron las sanciones correspondientes de acuerdo a lo que se establece en los protocolos de ley, con la finalidad de evitar fallas similares de la que ninguna institución está exenta.



Sobre los aspectos de mejora que recomienda la CEDHJ, estas ya se venían realizando desde el inicio de la administración, pues, desde que se asumió el compromiso de desarrollar un sistema penitenciario con enfoque multidisciplinario, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado trabaja bajo los ejes de educación, capacitación, trabajo, deporte y salud.



Asimismo, se destaca que la Comisaría de Reinserción Femenil del complejo penitenciario de Puente Grande se conduce conforme a las políticas públicas de promoción, protección y respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos, lo que se ha reflejado en programas, acciones, instalaciones y equipamientos novedosos y dignos.



Finalmente, insistieron que el reclusorio femenil ha sido objeto de renovación en su infraestructura, pues es el primero en México que cuenta con calentadores solares, así como una clínica de terapias alternativas, huertos terapéuticos y talleres artísticos de teatro, pintura, baile folclórico, danza urbana y literatura, entre otros.

alg