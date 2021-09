Héroes reales de la pandemia

Respeto y amor por el trabajo

En las alturas, el director de Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco Tamez, vive todos los días, junto con su equipo, el peligro en la atención de situaciones como accidentes, deslaves, inundaciones, pacientes de todas las enfermedades a las que se sumó el COVID-19, que pone a todos los integrantes del agrupamiento en constante peligro. En la labor cotidiana, atender las emergencias son parte del amor que tienen por su trabajo y de los valores que, dijo, inculcan en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. “Me considero un piloto de la Policía con mucho cariño a la camiseta, respeto a nuestro trabajo y todo el personal está con la camiseta superpuesta. No creo que seamos héroes, es nuestro trabajo, es lo que elegimos, es para lo que nos capacitaron y para lo que nos pagan y nos gusta hacer”, afirmó.

Entrega, aún con riesgos

A pesar de los riesgos que trajo consigo la emergencia sanitaria, el Policía Segundo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Daniel Antonio Salmerón aseguró que no ha dejado de trabajar. Expresó que, aunque da la vida por la gente, no se considera un héroe. “Simplemente soy un oficial de tránsito que desde niño veía a los policías como superhéroes. Desde pequeño me gustaba el uniforme... y sí, estamos dándole con todo y nos arriesgamos por la gente, porque estén bien, por su seguridad y damos nuestra vida por la ciudadanía”, aseguró. Expuso que, con gusto realiza su labor, no sólo en las calles a lo largo y ancho de la Ciudad de México, sino cerca de los hospitales COVID, a pesar de los momentos álgidos de la pandemia. “Tengo que mantener libre el área de los hospitales para dar acceso a las unidades de emergencia, e ingresen a las áreas COVID, atendiendo a la ciudadanía, y apoyándola; si necesitan bajar en sillas de ruedas, me acerco y les ayudo”. Estar en contacto con la gente, es parte del trabajo y hay que hacerlo con gusto sin descuidarse y proteger así a la familia. Él es casado y tiene dos hijos.

Brindar un trato humano

La labor de Patricia Reyes, psicóloga del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, ha sido convencer a la gente de la necesidad de atenderse en los hospitales del COVID-19, ya que muchos tienen temor, a pesar de la gravedad de la enfermedad y de su estado. Indicó que, el trato humano y de respeto a la gente, es muy importante para lograr que los enfermos decidan acudir a un nosocomio cuando es urgente. “A la gente, todavía a estas alturas, les da miedo ir al hospital y son situaciones que tratamos de desmitificar, para que la población tenga la seguridad de que se les va a dar la mejor atención”, expuso. La licenciada en Psicología ha atendido tanto a pacientes como a familiares con COVID-19, para su valoración a fin de determinar el traslado o atención inmediata. “No lo sentimos como si fuéramos héroes, creo que lo más importante es hacer bien nuestro trabajo y resaltar los valores que tiene la institución”. Reconoció que hay momentos en los que no pueden ser ajenos a las emociones de los demás, pero actúan manteniendo la calma para brindar tranquilidad a familiares y al propio paciente.

dza