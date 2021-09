AMLO: "podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí los resultados de la revocación del mandato, la ciencia, la naturaleza y el "Creador" le permiten concluir su gobierno en 2024 solamente dirá: “misión cumplida” y “les dejo mi corazón".

“Estoy seguro que la gente va a votar a fines de marzo del año próximo para que continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego no solo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador, no podemos ser soberbios, pero si tengo suerte y terminó creo que vamos a consumar la obra transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial solo diré a los cuatro vientos: Misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón”, afirmó.

En el recinto Homenaje a Benito Juárez en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que un retroceso político y social en México sería muy difícil con los avances y logros que ha tenido la Cuarta Transformación en estos tres años.

“Es tan importante lo logrado hasta ahora, en este periodo, que hasta podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida.

"Reitero es mucho mucho lo realizado y sería muy difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación ¿cómo podrían los conservadores, por ejemplo quitar las pensiones a los adultos mayores? ¿cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres? ¿cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno? ¿cómo regresar a la condonación de impuestos a grandes corporaciones económicas o financieras? ¿cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos? ¿cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país? en fin, en retroceso no sería cosa sería fácil”, expuso López Obrador.

Con información de Paris Alejandro Salazar