Alcaldesa de Puerto Morelos benefició a su esposo con contrato de alumbrado público

A 30 días de que concluya su gestión como presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández se alista para dejar un contrato de luminarias en el municipio que beneficiará indirectamente a su esposo Carlos Alberto Moyano Menchaca, quien se ha convertido en el intermediario con diversas empresas proveedoras de servicios.

Se trata de uan adjudicación directa, a través de una Asociación Público-Privada (APP), cuya inversión no debe rebasar los 45 millones de pesos y puede durar hasta 20 años.

De acuerdo con el caso, en enero de este año el municipio presentó una iniciativa de decreto ante el Congreso de Quintana Roo, previa autorización del Cabildo. Ese mes, la iniciativa entró a análisis y discusión, y finalmente fue aprobada por los diputados locales el 10 de marzo de 2021, con 17 votos a favor y uno en contra.

Desde 2018, Fernández Piña ha adquirido en varias ocasiones los servicios de compra y mantenimiento del alumbrado público

El 7 de mayo, en el Periódico Oficial de Quintana Roo, se publicó la convocatoria para la adjudicación de las luminarias, en la que no aparece el número ni los montos. Se definió como fecha de notificación del concurso el 17 de julio de este año, pero al buscar información el ganador en la página de transparencia del municipio, no aparecen los resultados de la convocatoria, ni de otras licitaciones o contratos en general; incluso, no se puede acceder a la opción del padrón de empresas.

De acuerdo con versiones dentro del municipio, el contrato sería otorgado a la empresa Central Eléctrica de Cancún, vinculada a Moyano, quien no ha tenido convenios directos desde 2019, por la cercanía con Fernández Pina, con quien contrajo matrimonio ese año.

Antes de casarse, Fernández Piña habría dado contratos hasta por 42 millones de pesos a Moyano Menchaca, pero no aparecen en las búsquedas de transparencia del ayuntamiento.

MOYANO, EN PROBLEMAS

Carlos Alberto Moyano Menchaca, dueño de la empresa Mexiled, enfrenta diversas denuncias penales por presunto fraude, al incumplir contratos millonarios en municipios de otras entidades, como Jalisco y Veracruz.

Laura Fernández es la primera alcaldesa de Puerto Morelos, municipio creado en 2015. En 2018 fue reelecta como presidenta municipal.

El más relevante es en el municipio de Tonalá, ayuntamiento que lo denunció penalmente por fraude por 128 millones de pesos, dinero que se le entregó de marzo de 2016 a febrero de 2020 por la sustitución y mantenimiento de luminarias, hasta por 20 años, con pagos mensuales.