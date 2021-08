Profeco reduce gasto de gasolina

El precio de la gasolina en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuesta 15.20 pesos, un costo menor al promedio nacional.

Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un video que difundió en sus redes sociales, en el que aseguró que durante su gobierno no se han registrado los llamados gasolinazos.

"Me da mucho gusto poder decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de la gasolina, el diésel, la luz. Ya no hay gasolinazos", dijo en la grabación que realizó durante su gira de trabajo por esta entidad.

Hasta el 6 de agosto, el precio promedio de la gasolina Magna por litro fue de 20.57 pesos y de 22.36 pesos el litro de gasolina Premium, según la Profeco.

Paris Alejandro Salazar

dza