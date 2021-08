Gobernador de Colima reconoce dejar 20 por ciento más de deuda a Indira

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, justificó que la crisis financiera por la que atraviesa el gobierno, que los imposibilita a pagar la nómina, se debió a diversas situaciones, como el pacto fiscal que establece que el 80 por ciento de recaudación estatal se debe destinar al gobierno federal y el resto a los estados.

Al comparecer esta tarde en el Congreso del Estado, el mandatario dijo que en Colima se ha recibido recursos extraordinarios por el orden del 80 por ciento.

El Ejecutivo señaló que del 2016 al 2018, los primeros tres años de su gobierno, se recibieron 2 mil 763 millones de pesos de recursos extraordinarios del recurso federal, lo que significa 921 millones por año. En 2019 fueron 400 millones de recursos extraordinarios, mientras que en 2020 y 2021 no hubo recursos extraordinarios.

En materia de deuda a largo plazo reconoció que en 2015 se registraron pasivos por 2 mil 805 millones de pesos, mientras que en octubre de 2021 al concluir su administración, dejará 3 mil 368 millones de pesos, es decir, un incremento del 20 por ciento.

En su intervención, la coordinadora del grupo parlamentario Morena, Claudia Aguirre Luna, dijo que el daño a los trabajadores y maestros, no se acaba con depositar la siguiente quincena.

Recordó que, faltan el recurso que se debe de seguros institucionales, retenciones detenidas para el Instituto de Pensiones del Estado, gasificaciones, pagos de nóminas, ISR descontados, gratificaciones, pago préstamos para fondos inmobiliarios, seguros y demás, le reprochó que, “esto aún no se acaba esto es algo que sabían perfectamente y aún así no les importó”.

El mandatario se limitó a decir que, no contaba con los detalles financieros respecto al IPECOL, pero se comprometió a enviar el estado de cuenta para explicar el tema del adeudo y el convenio para que reciban inmuebles propiedad del estado, con lo que se coadyuve a sanear las finanzas del estado.

Sobre el apoyo del gobierno federal para pagar los salarios, dijo que no se pedirá más de lo que se necesita, pues de nóminas se necesitan 820 millones de pesos.

Mencionó que también se solicitó utilizar el bono cupón cero, el cual Banobras lo puede otorgar previa autorización presidencial, “con estos dos mecanismos podremos llegar a 1 mil millones de pesos”.

Para finalizar, Peralta Sánchez dijo asumir la responsabilidad de haberse tomado esa decisión, “los desequilibrios sí llegan a los mil millones de pesos, 500 millones de quirografarios y 350 millones de pesos que se estiman por la recaudación menor de acuerdo con lo programado”.

Por su parte, la secretaria de planeación finanzas Marina Nieto Carrasco negó que la administración estatal esté en quiebra o en bancarrota, pues solo enfrenta falta de liquidez temporal.

Informó que al mes de julio la caída de la captación de impuestos estatales fue del 14 por ciento, pues se esperaban mil 100 millones y solo se recaudaron alrededor de 908 millones.

“Sobre el manejo de nómina en 2015 el costo bruto era de 2 mil 152 millones de pesos ha tenido una evolución a la baja, en 2016 de 2 mil 14 millones, ha ido evolucionando con el incremento de los convenios contractuales con la clase trabajadores, para 2020 cerramos con 1 mil 829 millones y se estima cerrar en 1 mil 936, es decir, ha habido un uso adecuado del tema de la nómina”, detalló.

Sobre las Adefas, dijo que hubo saldo pendiente de la administración anterior sobre los 600 millones de pesos, “pero les llegaron compromisos incumplidos, no reconocidos como deuda pública, como la Universidad de Colima con el que se firmó un acuerdo federal que obliga al estado dar la misma cantidad, dijo que de 2006 al 2021 a la máxima casa de estudios se le ha dado 856 millones de pesos”, recordó.

Entre tanto, el ex secretario de planeación y finanzas, Carlos Arturo Noriega García, señaló que la recaudación federal y estatal se disminuyeron porque no tienen la certeza de ingreso, por ello, en su momento la solución no era dejar sin aguinaldo a los trabajadores, además, dijo estar a disposición de revisar la situación presupuestal, pues hasta donde él estuvo, se cumplió en cada una de las cuentas públicas.

En su intervención el diputado Vladimir Parra, del grupo parlamentario de Morena, negó que en la administración estatal haya buenos manejos, que existan finanzas sanas o disciplina financiera, pues dijo, Colima enfrenta la peor crisis financiera en su historia.

“Yo le recuerdo que ustedes han sido los responsables del mayor saqueo y el mayor despilfarro en la historia de nuestro estado, hay que recordar cómo ahorita no se puede todavía cumplir con las y los trabajadores, pero, cuánto nos costó la estatua de Miguel de la Madrid, 8 millones de pesos”, indicó.

