"Esto no es una broma, es una enfermedad bastante cruel": Joven relata lucha contra Covid-19

Hasta el pasado sábado 8 de agosto, en plena tercera ola por Covid-19, la Secretaría de Salud informó que en México se han registrado 244 mil 248 defunciones ocasionadas por la propagación del nuevo coronavirus.

Además, la dependencia del Gobierno de México confirmó que el país tiene un acumulado de dos millones 964 mil 244 casos confirmados del nuevo coronavirus Covid-19.

Cambios en el semáforo

Ante ello, la Secretaría de Salud anunció importantes cambios en el semáforo de riesgo de contagio por Covid-19, colocando a solo una entidad en color verde o riesgo mínimo de contraer el mortal virus.

En el nuevo mapa, el cual estará vigente del lunes 9 al domingo 22 de agosto, la dependencia de México colocó a siete estados en color rojo, 15 en naranja y nueve amarillo.

"Bajé la guardia"

Diego volvió a salir con amigos a medida que se ampliaba la vacunación contra el Covid-19 en México. Hoy, en una cama de hospital, admite su descuido frente a este enemigo "cruel".

La tercera ola de la pandemia en el país golpea especialmente a los jóvenes; también desconcierta al personal médico, agotado tras casi un año y medio de crisis.

"Creo que sí bajé bastante la guardia pensando que no me iba a dar, pero al final sí me dio", dijo el estudiante de 20 años en una clínica privada en Coacalco en el Estado de México. "Esto no es una broma, es una enfermedad bastante cruel".

Diego, quien evitó dar su nombre completo, es uno de los 16 enfermos de coronavirus que atiende el hospital. Solo tres son mayores de 60 años, a diferencia de los picos de mediados de 2020 e inicios de 2021 cuando los jóvenes parecían estar a salvo.

El resto de los pacientes tiene entre 20 y 36 años.

Con información de AFP