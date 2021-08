Covid-19: Ocupación hotelera en Manzanillo cayó 50%

El cambio en el semáforo epidemiológico estatal de amarillo a anaranjado impactó seriamente al sector turístico, pues a pesar de tener proyectada una ocupación de hasta el 70 por ciento durante este periodo vacacional, se redujo en un gran porcentaje, informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, Héctor Felipe Luna Cortés.

“Bajó aproximadamente un 35 y un 40 por ciento, esto nos está casi el 50 por ciento de lo que estábamos esperando. No queremos entrar en el contexto del porqué se genera todo esta ola, pero ahora lamentablemente ,quienes muchas veces generan este tipo de situaciones ahora son los que nos lo están prohibiendo", manifestó el empresario.

Incluso, estarían en la disposición de solicitar a los turistas el certificado de vacunación o prueba Covid-19, sin embargo, dejó en claro que para hacerlo, tendría que existir una legislación, ya que de otro modo incurrirían en la violación de sus derechos humanos.

"Obligatorio, recordemos que este tipo de cuestiones las tienen que hacer la autoridad, nosotros no lo podemos implementar, estaremos haciendo lo necesario, no podemos prohibir porque estaríamos incurriendo en una situación de discriminación en la medida de que no haya una legislación correcta para poder hacerlo nosotros”, explicó.

Luna Cortés dijo que continúan reforzando las medidas sanitarias y han creado una serie de estrategias para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

"De hecho estamos implementando un pasaporte turístico en dos medidas, en el cual nuestro personal demostrará que estamos vacunados para evitar riesgos y el segundo con el cliente que nos demuestre, tendrán ciertos descuentos y beneficios para poder venir a nuestro destino", indicó el líder de los hoteleros.