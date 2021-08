¿Qué les pasa? Dan alcohol con leche a un recién nacido en Hospital de Tamaulipas

El padre de familia Roberto Urbina, denunció que a su hijo recién nacido le fue suministrada leche contaminada con alcohol en el Hospital de Altamira, Rodolfo Torre Cantú, por lo que bebé tuvo que ser sometido a un lavado estomacal.

El incidente se registró la madrugada de hoy en el nosocomio de Tamaulipas, luego de que las enfermeras le entregaron el bebé a la madre para que le diera de comer.

"Pero me meto a ver a mi esposa y me muestra la jeringa y se encuentra toda contaminada de alcohol, ahora le tienen que hacer un lavado gástrico. En lugar de agua le echaron alcohol", denunció el señor, quien además dio a conocer que la directora Diana Elizabeth Flores Alcorta, presuntamente le ofreció una habitación más comodidades para no dar a conocer el hecho.

Los hechos ocurrieron en Hospital de Altamira, Rodolfo Torre Cantú. FOTO: ESPECIAL

El bebé tomó dos onzas de la leche contaminada, por lo que tuvo que ser sometido a un lavado para evitar riesgos en su salud, siendo su esposa quien se percató por el olor que emanaba del biberón.

"El bebé tomo 2 onzas por eso le tuvieron que hacer el lavado gástrico, no se sabe quién lo hizo. Como ella no le puede dar leche, le puso la mamila y cuando el bebé estaba succionando fue cuando empezó a oler", declaró.

Actualmente, el reporte que tienen, es que el bebé se encuentra en el área de cunas a la espera de que vaya evolucionando su estado de salud y pueda ser dado de alta, mientras que espera que el caso sea investigado, pues entre el personal de Salud dicen no saber quién es el responsable.

SSB