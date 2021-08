SEP: Suspenden regreso a clases presenciales en 5 estados por tormenta Nora | MAPA

Este lunes 30 de agosto se llevó a cabo el regreso a clases presenciales en 27 estados de la República Mexicana, para dar inicio al ciclo escolar 2021-2022 en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de educación básica, preescolar, primaria y secundaria por lo que se estima que más de 25 millones de niños y niñas volverán a las escuelas tras 18 meses de confinamiento por la pandemia de Covid-19 en México.

Sin embargo, las clases presenciales fueron suspendidas en cinco estados, donde continuarán las actividades virtuales mediante el programa Aprende en Casa, debido a las afectaciones que dejó el paso del huracán Nora por esas entidades; los estados donde se mantendrán clases a distancia son:

Baja california

Baja california sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Mapa estados que regresan a clases presenciales

Además de estos cinco estados que suspendieron las clases presenciales hay dos entidades más donde no se llevará a cabo el retorno a las aulas, se trata de Michoacán e Hidalgo, donde las autoridades locales indicaron que no hay condiciones para que los niños y niñas regresen a las escuelas, pues no están vacunados contra Covid-19 y sería un riesgo.

Por lo que ahí continuarán las actividades escolares a distancia y los contenidos educativos se darán a conocer mediante el programa Aprende en Casa, que seguirá vigente hasta que las clases sean obligatorias pues hasta el momento son opcionales en los 32 estados del país.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador el regreso a clases presenciales no pueden posponerse, pues la educación es un derecho prioritario, por lo que ya no se pueden seguir postergando las actividades escolares, ya que los menores necesitan retomar su actividad escolar “sí o sí”.

¿Cuáles son las medidas que tendrá la SEP para el regreso a clases?

La SEP dio a conocer una clase de medidas que tomará en cuenta para el regreso a clases seguro, entre los que destacan nueve puntos, y destacó que es importante que los alumnos estén inscritos en su respectivo grado escolar para que no sean considerados un caso de deserción.

Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las escuelas de los tipos Básico, Medio Superior y Superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera; Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases; Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca; Mantener la sana distancia; Dar mayor uso a los espacios abiertos; Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD “Retorno Seguro” climss.imss.gob.mx

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, precisó que el regreso a las escuelas, programado para el lunes 30 de agosto, será voluntario en todo el país, por lo que se mantendrá el programa Aprende en Casa para quienes no deseen ir a clases presenciales.

Durante este ciclo escolar el uso de uniformes será opcional y podrán reutilizarse los útiles escolares del curso anterior en apoyo a la economía familiar y destacó que al inicio del Ciclo Escolar 2021-2022 se realizará un periodo de valoración diagnóstica y reforzamiento de aprendizajes, con el propósito de identificar posibles casos de ausentismo y evitar el abandono escolar.

Todos los estados tendrán un esquema mixto

Todos los estados que vuelvan a clases presenciales tendrán un esquema mixto, pues la SEP ha dicho que una vida escolar mixta favorecerá el trato personalizado del magisterio y contribuirá a regular el número de alumnas y alumnos en las aulas, lo que favorecía la atención personalizada de los niños de educación básica.

El sistema de clases mixto implica que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria asistan de manera escalonada a los salones de clases, por lo que alternarán su asistencia entre los cinco días de la semana y los que no vayan de manera presencial continuarán con su aprendizaje a través del programa Aprende en Casa.

Entre las ventajas de la educación mixta sobresalen: