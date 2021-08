¿Cómo cambiar el género en mi acta de nacimiento? Paso a paso

Cambiar el acta de nacimiento primigenia (la que se expidió al momento de tu nacimiento) por una que corresponda con tu identidad de género es un proceso sencillo. En la Ciudad de México, el gobierno emitió un decreto que permite a los adolescentes mayores de 12 años modificar el género en su acta de nacimiento. Para poder realizar el trámite, la persona interesada deberá acudir a la Oficina Central del Registro Civil y presentar una serie de documentos. En caso de ser menor de edad, deberás presentar una autorización emitida por tu padre, madre o tutor que designes para acompañarte durante el proceso.

Como parte del trámite, las personas que te atiendan deberán revisar tus documentos y te solicitarán jurar que cambiar tu acta es un interés genuino, derivado de tu percepción e identificación como un género distinto al que se te asignó en el acta de nacimiento primigenia. Posteriormente, se creará un acuerdo en el que se relatarán los hechos para sentar un precedente formal, después de esto, ya podrás solicitar un documento nuevo.

Las personas menores de 12 años solo deben presentar la autorización de sus tutores. Foto: Cuartoscuro

Notificación a las autoridades

Una vez que el cambio de identidad sea efectuado, el Registro Civil notificará con un oficio a las autoridades que deben estar enteradas de tu identidad de género legal, tales como las Secretarías de Gobernación, Finanzas, Educación Pública, Salud, Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la República, entre otras.

Sin embargo, la notificación enviada por el Registro Civil no representa un cambio en otros documentos legales, por lo que la actualización en documentos oficiales (INE, pasaporte, certificados de estudio, escrituras, registro federal de contribuyentes, etc.) deberá realizarse en las instituciones que correspondan. Una vez terminados todos los trámites, el Registro Civil reservará tu acta de nacimiento primigenia, misma que no podrá expedirse nuevamente.

El Registro Civil notifica a las autoridades interesadas sobre el cambio de género. Foto: Cuartsocuro

¿Qué necesito para realizar el trámite?

La única autoridad responsable de realizar el trámite es la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, por lo que deberás consultar los lugares en los que puedes realizar este proceso. Entre los documentos que debes presentar se encuentra una copia certificada del acta de nacimiento primigenia del libro, que no sea mayor a 6 meses, la solicitud de registro de acta de nacimiento derivado del reconocimiento de identidad de género, cuyo formato se puede descargar en la página oficial de la institución.

También deberás llevar original y copia de la credencial de elector vigente y comprobante de domicilio con no más de 3 meses de antigüedad. Se recomienda hablar a los números disponibles para el servicio de Call Center para obtener una cita, en caso de ser necesario. Recibirás el documento oficial después de 8 días hábiles. Recuerda que las personas que te atienden no pueden exigirte que demuestres tu identidad de género de ninguna manera.