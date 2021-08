No le asistía la razón a Alejandro Encinas: Ricardo Monreal sobre el choque que tuvieron

Ante el reclamo que hizo Alejandro Encinas al coordinador de la bancada de Morena en el Senado por el tema de un desafuero al diputado Saúl Huerta, Ricardo Monreal señaló que no fue de mala fe, fue presentado como lo que fue, al mostrar preocupación por lo que está pasando en el país.

Reveló que le contestó a Encinas que no se aceptaba el reclamo como representante de un organismo colegiado porque no le asistía la razón, dado a que se le había señalado que el hecho de ocupar las reformas no impedía que otro periodo extraordinario para los desafueros y el tema del fiscal de Morelos.

Falta de información

Si no lo dice de todos modos lo íbamos a hacer. A veces la falta de información genera este tipo de comentarios que vamos tener que dejar pasar en el Senado. Confesó que su comentario se lo dijo con respeto al igual que como él lo hizo.

Afirmó que ya está definida la fecha en que se van a llevar a cabo los dos desafueros y la del fiscal de Morelos, ya que hoy en la tarde hay una reunión de la primer Comisión de la permanente y ahí se definirá.

"En Morena se tratará de acompañar este proceso para convocar a un periodo extraordinario", dijo el senador.

Consulta popular

Sobre la consulta popular, en entrevista con Salvador García Soto para el espacio de A la Una, Monreal Ávila afirmó que fue un ejercicio que se tiene que quedar, y cree que el no elegir a funcionario claves no genera atracción lo cual posteriormente será una cosa natural como en otros países.

Escucha la entrevista completa aquí:

