Retoman reuniones AMLO y Monreal para fortalecer poderes; no hay divisiones, afirman

Después de dos meses, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila, donde reafirmaron la colaboración entre poderes.

Monreal, quien preside la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que no hay divisiones con el presidente López Obrador, muestra de ello, el encuentro que sostuvieron en Palacio Nacional.

“No, que yo no voy a pelear con la historia, que sería suicida; no sólo porque no creo en eso sino porque soy parte de un movimiento que se formó con él, con este movimiento, y nunca haré nada que ponga en riesgo los principios que sostenemos. Y que nunca pelearé con la historia, sé muy bien dónde estoy situado”, dijo en entrevista a medios.

Tras el encuentro, el senador zacatecano afirmó que es momento de trabajar en unidad, de cohesionar y de generar condiciones para que este proceso de transformación continúe y que el cambio de régimen se haga realidad.

Aseguró que la comunicación con el presidente está bien, tiene un buen nivel, “adecuado y correcto”.

“Soy parte de un proceso que (López Obrador) construyó desde hace 23 años, y hay comunicación, mucha comunicación, y respeto, una franca colaboración de poderes”, manifestó.

Después de que se habían llevado a cabo las elecciones del 6 de junio, ambos políticos no se habían reunido.

MAAZ