Hay incertidumbre en regreso a clases por falta de congruencia entre las autoridades federales, afirma Alfredo Villar

Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo A.C., aseguró que la falta de congruencia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la titular de la SEP, Delfina Gómez, ha provocado incertidumbre para el regreso a clases programado para el 30 de agosto.

En entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el también presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares A.C. explicó que falta coordinación entre la federación y los gobiernos estatales, ya que en algunas entidades se ha dicho que sí habrá regreso a clases, pero en otros que será híbrido y en algunos más "eligieron las escuelas que podrán abrir y cuáles no".

La tercera ola de contagios de Covid-19 ha provocado que la mayoría de los maestros nos quieran regresar todavía a las aulas, porque todos los días se ven miles de contagios que preocupan a los docentes, tanto de escuelas oficiales como particulares.

"Las autoridades no han fundamentado nada. El presidente López Obrador sólo ha dicho las cosas de palabra y también la SEP, pero no hay nada apegado al Estado de derecho. Todo son ocurrencias y palabras, pero no hay nada establecido en la Constitución", expuso Villar Jiménez.