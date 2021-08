Rosa Icela Rodríguez llama a gobernadoras, alcaldesas y diputadas electas a construir la paz

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a las gobernadoras, alcaldesas, diputadas federales y locales electas a trabajar en una agenda de construcción de paz una vez que asuman sus encargos y nuevas responsabilidades de gobierno.

“Ahora que asumen sus cargos y sus nuevas responsabilidades es necesario aplicar todas sus capacidades y experiencias para contribuir desde sus estados, municipios, alcaldías, espacios en el congreso federal y estatal a los cambios que requiere el país, y yo estoy a sus órdenes para apoyarlas”, señaló.

En su mensaje durante el Encuentro de Gobernadoras, Diputadas Federales y Locales, Presidentas Municipales y Alcaldesas electas en 2021, Rosa Icela Rodríguez señaló que no se debe normalizar la violencia en contra de la mujeres y que se deben construir una agenda para erradicarla.

“Es urgente y necesario seguir diciendo a la sociedad, a todos en la sociedad, que la misoginia no es normal, tampoco es natural que nos acostumbremos a la violencia política contra las mujeres. No podemos permitir que se dé carta de naturalización a la violencia contra las mujeres y las niñas, no lo debemos permitir, tenemos que trabajar juntas en todos los temas centrales y aprovechar encuentros como éste para comprometernos en torno a una agenda que permita consolidar la democracia, una efectiva gestión administrativa y la construcción de paz en todo el país”, afirmó

Rosa Icela Rodríguez dijo que la construcción de paz en México es tarea de todos y no solamente el gobierno federal.

“En esta labor tenemos la instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador de garantizar el trabajo que resista todos los embates para erradicar la violencia hacia las mujeres y los niños, porque la paz no conoce de colores o banderas políticas, la paz no sabe de agendas individuales, la paz la tenemos que construir, entre todas y todos”, indicó

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pidió a las gobernadoras, alcaldesas, diputadas federales y locales electas no dar marcha atrás ni regresar nunca al pasado, sino aportar en la construcción de la igualdad.

“Desde la gran responsabilidad que hoy tenemos vamos a trabajar juntas para derribar los obstáculos que limitan la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la existencia de una cultura discriminatoria en el espacio público, en los aparatos burocráticos y las organizaciones sociales”, aseveró.