La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy miércoles 25 de agosto 2021

Durante la Conferencia Mañanera, el presidente López Obrador habló sobre los daños que se dieron tras el paso del huracán Grace por el estado de Veracruz. Desde Xalapa, el mandatario federal dijo que el gobierno atenderá todos los casos de las personas que fueron afectadas por el fenómeno meteorológico.

Además pidió que, si no es necesario, no se utilicen las carreteras de la zona, porque serán necesitadas por las dependencias federales, para llevar la ayuda para los afectados.

López Obrador dijo que no hay límite presupuestal y que todos los recursos que se necesiten serán utilizados para apoyar a los damnificados. Después de la presentación, el presidente dio tiempo para responder a las preguntas de los reporteros en la conferencia.

AMLO ofrece ayuda a Veracruz: "No hay límite presupuestal"

El presidente López Obrador dijo que se dará toda la ayuda que sea necesaria para los damnificados en la entidad, tras el paso del huracán Grace. "No hay límite presupuestal", dijo el mandatario federal.

Informó que la ayuda se dará casa por casa y que todos los recursos que sean entregados, se darán de manera directa a los ciudadanos, es decir, sin ningún intermediario. Esto, según el titular del Ejecutivo, para evitar que los insumos sean robados por terceros. Desde Xalapa, el mandatario federal dijo que el gobierno atenderá todos los casos de las personas que fueron afectadas por el fenómeno meteorológico.

Semar y Sedena ayudan a afectados por Huracán Grace

Los titulares de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, explicaron cuáles son las acciones que realizan las dependencias para ayudar a los damnificados en el estado, tras el paso del huracán Grace.

El titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán explicó que la secretaría a su cargo está trabajando en colaboración con la Sedena, dentro del programa del Plan DN3. Dijo que se han destinado 3 embarcaciones menores, 4 helicópteros, 118 vehículos y 7 plantas de emergencia para generar energía eléctrica.

Explicó que atienden a nueve municipios que se encuentran entre los más afectados por el huracán y que son los propios elementos de las secretaría los que entregan la ayuda a los damnificados.

Hay condiciones para el regreso a clases en Veracruz: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que en la mayoría del estado hay condiciones para el regreso a clases presenciales, el 30 de agosto. "Afortunadamente el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz", dijo el mandatario federal, que explicó que de 212 municipios, fueron 62 los afectados por el fenómeno meteorológico.

"Sí se van a poder reiniciar las clases en los municipios de Veracruz (...) Estoy a favor, decidida y abiertamente, del regreso a clases. Ya no podemos mantener cerradas las escuelas", reiteró.

El presidente dijo que en el caso en donde no sea posible, no se acudirá a clases presenciales, pero las escuelas y los municipios recibirán toda la ayuda necesaria para rehabilitar las escuelas.

"¿Quién lo manda a agarrar dinero?": AMLO respondió a Ricardo Anaya

En Xalapa, Veracruz, el presidente López Obrador dijo que Ricardo Anaya es "un marrullero" y pidió que asuma su responsabilidad.

Ante el mensaje del ex candidato a la presidencia en el que dice que acudirá ante el juez, sólo si es que los hermanos de López Obrador van al mismo juzgado, el mandatario federal se mostró sin mucho interés y dijo: "Qué haga lo que considere conveniente".

López Obrador pidió que Anaya asuma su responsabilidad y que él sabe lo que hizo. Además reiteró que, "aunque parece que no sabe qué hizo, sí sabe lo que hizo y sólo es hipócrita". El mandatario federal volvió a defenderse y aseguró que él no persigue a nadie. "No soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos", dijo.

AMLO ironizó sobre las acusaciones de Anaya: "Hasta conviene un candidato así"

El presidente López Obrador ironizó sobre las acusaciones que Ricardo Anaya lanzó en su contra, en donde dice que el mandatario federal lo quiere debilitar, rumbo a la carrera presidencial del 2024.

"Me acusa de que no quiero que él se fortalezca, con miras a la elección del 2024. ¿Qué voy a estar pensando en eso? Diría que hasta conviene enfrentarse a un candidato así", expresó con tono de burla el presidente.

"De verdad. Porque en una de esas, el bloque conservador saca de candidato a Loret de Mola, a López Dóriga o al dueño del OXXO, ¿no?", insistió. López Obrador siguió tomando el tema con un tono de broma y después dijo que mejor ya no se metería en más polémicas. Lo que sí hizo, es reiterar que no le interesan las acusaciones que ha recibido por parte de sus opositores.

