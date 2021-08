"¿Quién lo manda a agarrar dinero?": AMLO respondió al reto de Anaya, insiste que asuma sus responsabilidades

Durante la Conferencia Mañanera en Xalapa, Veracruz, el presidente López Obrador dijo que Ricardo Anaya es "un marrullero" y pidió que asuma su responsabilidad.

Ante el mensaje del ex candidato a la presidencia, en el que dice que acudirá ante el juez, sólo si es que los hermanos de López Obrador van al mismo juzgado, el mandatario federal se mostró sin mucho interés y dijo: "Qué haga lo que considere conveniente".

López Obrador pidió que Anaya asuma su responsabilidad y que él sabe lo que hizo. Además reiteró que, "aunque parece que no sabe qué hizo, sí sabe lo que hizo y sólo es hipócrita".

El mandatario federal volvió a defenderse y aseguró que él no persigue a nadie. "No soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos", dijo.

Haciéndose a un lado de las acusaciones en su contra, López Obrador lanzó una pregunta a los asistentes de la Conferencia Mañanera: "¿Quién lo manda a agarrar dinero?", dijo AMLO, que hacía referencia a las acusaciones contra Ricardo Anaya, en las que se le pone entre los presuntos responsables por haber recibido sobornos para la aprobación de la Reforma Energética, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

"De manera mañosa me echa la culpa para buscar protección, pero mejor que asuma su responsabilidad", sentenció el presidente.