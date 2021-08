Ciclo Escolar 2021-2022: ¿Se eliminaron los puentes vacacionales? Estos festivos YA NO cambian de fecha

Este 30 de agosto se dará el retorno a las aulas para los alumnos de educación básica en México, es decir, de nivel preescolar, primaria y secundaria. En la Ciudad de México se presentó este martes el plan para que los estudiantes regresen a clases, se dio a conocer que el gobierno local ya repartió más de 9 mil 500 termómetros y 700 mil cubrebocas, entre las escuelas de la demarcación.

Además, se han entregado a las autoridades educativas de cada plantel kits de limpieza con cloro, gel antibacterial, jabón líquido, detergente en polvo, toallas de papel, jerga, franela y así como limpiador desinfectante multiusos. La jefa del Gobierno Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo es reabrir todas las escuelas de la capital así como las más más de 3 mill 700 escuelas privadas.

Se destacó que se hizo la inversión de más de 600 millones de en mil 533 planteles públicos, para que pudieran tener las condiciones aunque reconoció que 44 todavía están en proceso de acondicionamiento para frenar los contagios por SARS-CoV-2 virus causante de covid-19.

La mandataria afirmó que ya no tienen contemplados los horarios escalonados, el límite de aforo en las aulas, ni el cierre del plantel en caso de que se registre uno o más contagios.

Ciclo escolar 2021-2022

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene disponible para descarga el calendario del ciclo escolar 2021-2022 que comienza el 30 de agosto, mismo que considera 200 días efectivos de clases, a partir de esta fecha se prevé que hasta el 10 de septiembre se haga una valoración diagnostica a los alumnos y que del 13 al 23 de noviembre se trate de la recuperación de los alumnos en materia académica.

¿Habrá puentes?

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los días oficiales de descanso son 16 de septiembre; 1, 2 y 15 de noviembre; el 6 de enero, 7 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo de 2022.

Lo que corresponde los siguientes días festivos:

Jueves 16 de septiembre, día de la Independencia de México

Lunes 1 y martes 2 de noviembre es la celebración del Día de Muertos

El lunes 15 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana, se recorre, por lo que hay fin de semana largo, ya que el día oficial es el 20

por la conmemoración de la Revolución Mexicana, se recorre, por lo que hay fin de semana largo, ya que el día oficial es el 20 El jueves 6 de enero por el Día de Reyes

Lunes 7 de febrero, se recorre el aniversario de la Constitución que es el 5

que es el 5 El lunes 21 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez

Jueves 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla

De tal forma que el primer puente del próximo ciclo escolar es el 15 de noviembre, mientras las vacaciones serán de 10 días hábiles para invierno, del 20 al 31 de diciembre de 2021; 10 días para Semana Santa, que comprenderán del 11 al 22 de abril de 2022 y para el cambio de grado, es decir en verano, serán el menos 20 días que iniciarán el 29 de julio de 2022 y su terminación se dará a conocer en el calendario escolar 2022-2023.

¿Qué pasa si no quiero enviar a mi hijo a la escuela?

Ante los casos de covid-19 algunos padres de familia han externado su inconformidad con mandar a sus hijos de regreso a clases, pero la pregunta es ¿qué sucede si decido no hacerlo?, en el DOF se publicó el acuerdo que establece que los padres de familia o tutores deberán inscribir o reinscribir a sus hijos en el nivel y grado educativo que les corresponda, incluso si no los mandarán a los planteles, ello con el fin de evitar la deserción escolar.

Cuando estos alumnos se reincorporen a las clases, de manera presencial, se les aplicará una prueba con el fin de conocer su nivel de aprendizaje, de este modo los docentes ubicaran su nivel y los temas que necesitan reforzar, es de recordar que el hecho de no regresar a las aulas, no implica que estos alumnos no deban continuar con su aprendizaje, con apoyo de su familia,