AMLO tendrá su propia estatua de bronce y se instalaría en Palacio Nacional: VIDEO

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, recibirá una grata sorpresa de parte de la asociación Realidades en mi Mundo Mágico, A.C., pues pretende ofrecer mayor detalle de una estatua de bronce en su honor el próximo viernes 27 de agosto en la alcaldía Coyoacán.

El acto, donde se hablará sobre el "Monumento a nuestro honorable Presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T", contará con la presencia del cantante a Steeven Sandoval y su mariachi, quien interpretará “México espera más de ti”, tema dedicado al tabasqueño.

¿Cómo nace la idea de hacerle una estatua al Presidente?

Eduardo Abelardo, presidente de Realidades en mi Mundo Mágico, A.C., explicó que la idea de hacer este homenaje nació después de que se reunió un grupo de seguidores de López Obrador, quienes al ver sus logros, no quisieron dejar pasar la oportunidad de inmortalizarlo con la escultura que corrió a cargo del escultor Oscar Ponzanelli.

Asimismo, indicó que el monumento llevará el lema: "No más corrupción política, no al crimen organizado y sí al bienestar social". Pero eso no es todo, porque Eduardo Abelardo dio a conocer que también se realizó un busto que llevará como lema: "La Cuarta Transformación".

El motivo de hacer esta segunda obra de arte es para entregársela a las personas destacadas en el país, en cualquier género. El requisito es que hayan "logrado el honor del compromiso de la cuarta transformación. De lo que nuestro presidente nos está encaminando", explicó.

¿Dónde se colocaría la escultura?

De acuerdo con el Presidente de la asociación, se planea que la obra de arte ocupe un lugar en Palacio Nacional, pues es un recinto histórico donde el tabasqueño llegó a trabajar y a darle vida.