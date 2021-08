Resultados SAID 2021: Consúltalos paso a paso para preescolar, primaria y secundaria

Este lunes 2 de agosto de 2021 se publicaron los resultados del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), mismos que pueden ser consultados en el portal oficial del Gobierno del Estado de México. Lo único que se debe hacer es ingresar al enlace www.edomex.gob.mx, dirigirte al portal del Modelo Integral de Gestión Educativa (MIGE) e ingresar los datos que te solicite, tales como el número de folio de preinscripción y CURP.

Una vez que hayas registrado los datos, deberás dar clic en buscar para obtener los resultados correspondientes. Sin embargo, deberás mantener la calma debido a que la saturación del portal podría significar más tiempo de espera. Cabe recordar que la institución responsable del proceso es la Secretaría de Educación del Estado de México, misma que determinó la escuela y el turno que aparece en tu pantalla con base en la demanda y la cercanía entre la escuela y el domicilio asignado en la plataforma durante el proceso.

Esta es la ventana emergente que aparecerá en cuanto ingreses. Foto: Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México

¿Cómo realizo un cambio de escuela?

Si los resultados SAID 2021 no te favorecen, puedes esperar la información que se difunda respecto al Programa de Atención a la Educación Básica (PAEB), convocatoria enfocada en aquellas personas que desean realizar algún cambio o una inscripción a destiempo. El PAEB será publicado en el Portal del Gobierno del Estado de México. Hasta el momento la Secretaría de Educación del Estado de México no ha emitido información respecto al siguiente periodo escolar, por lo que se deberá estar pendiente de cualquier comunicado relacionado con el tema.

Si deseas consultar los resultados SAID 2021 de alguna otra forma, puedes comunicarte al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM): 800.696.9696, que cuenta con atención las 24 horas del día. También puedes ingresar vía chat a través del Portal del Gobierno del Estado de México o comunicarte por correo electrónico a las siguiente dirección: asistencia.enlinea@edomex.gob.mx.

Esta será la pantalla que deberá aparecerte al consultar los resultados. Foto: MIGE

¿Cuáles son los requisitos de preinscripción?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) será quien determine las fechas y las condiciones de las actividades previas para que se pueda realizar el ciclo escolar 2021-2022. Mientras tanto, puedes identificar si la escuela asignada pertenece al Subsistema Educativo Estatal o al Subsistema Educativo Federalizado con la clave otorgada. Si el tercer dígito de la Clave de Centro de Trabajo es "E", pertenece al Subsistema Educativo Estatal; si es “D”, pertenece al Subsistema Educativo Federalizado.