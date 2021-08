Regreso a clases SEP: Estados que SÍ volverán a las aulas el 30 de agosto

Será el próximo lunes 30 de agosto cuando den inicio las clases presenciales en todo el país, pues así lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que deben retomarse las actividades en las escuelas tras más de un año de confinamiento de los alumnos de educación básica.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), será en esa fecha cuando de inicio el ciclo escolar 2021-2022 que tendrá 200 días efectivos de clases, así como tres periodos de vacaciones, en Fin de Año, Semana Santa y Verano.

Sin embargo esta decisión del presidente ha sido criticada por varios sectores entre ellos padres de familia, maestros y políticos que califican como arriesgado volver a los salones, pues México vive la tercera ola de Covid-19, enfermedad causante de la pandemia y del confinamiento.

Mapa de semáforo epidemiológico. Foto: Ssa

Al respecto el jueves 29 de julio, AMLO indicó que es indispensable que los niños y adolescentes regresen a las aulas: "No sé si es por intereses creados o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales, pero hay gente que sigue diciendo que no", dijo el presidente.

Y defendió su postura de volver a las clases presenciales con la siguiente frase: "No me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Voy a sostener que es indispensable que los niños y adolescentes regresen a clases", reiteró el mandatario federal.

Cabe recordar que semanas antes había dicho que “sí o sí” los niños volverían a las aulas, pues en casa están expuestos a contenidos tóxicos y sus habilidades sociales se ver mermadas por el confinamiento.

¿Qué estados sí tendrán clases presenciales?

La CDMX respalda el regreso a clases presenciales. Foto: Cuartoscuro

Para la vuelta segura a los salones de clases, la SEP y las autoridades estatales de los 32 estados del país ya trabajan en una estrategia para garantizar que el regreso a clases sea seguro para padres y maestros.

Gobernadores de diversos estados han mostrado su apoyo al presidente López Obrador y respaldan que el 30 de agosto inicien las clases de manera presencial, los estados que sí volverán a las aulas, de acuerdo con las declaraciones que han hecho autoridades estatales son:

Baja California

Ciudad de México

Chiapas

Coahuila

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Nayarit

Aguascalientes

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con la SEP serían los estados en color verde los que regresarían a las aulas sin embargo esta medida cambiaría con la vacunación del personal docente, pues los maestros de todo el país ya fueron vacunados, lo que reduciría el riesgo de contagios de Covid-19 en los salones.

MAPA: estados que no regresarán a clases presenciales

¿Cuáles son las medidas que tomará la SEP?

Para ello la SEP considera medidas preventivas entre las que se incluyen la vacunación de todos los maestros de los distintos niveles educativos en el país, así como las siguientes medidas que deberán aplicarse tanto en escuelas públicas como privadas.

Garantizar agua y jabón

Proteger a docente que se encuentren en situación de riesgo

Uso obligatorio de cubrebocas

Entradas, salidas y recesos serán escalonado

Asistencia alternada

Uso de espacios abiertos

No habrá ceremonias

En caso de detectar brote, la escuela cerrará por 15 días

Además la SEP ofrece el curso Retorno Seguro, que se ofrecen en línea y tiene como finalidad dar a conocer las estrategias que ayudarán a disminuir los casos de Covid-19 en la población escolar, para fortalecer la vuelta segura a las clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022.