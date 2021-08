Bares y antros en Mazatlan pedirán certificado de vacunación para poder entrar

Como una medida que ayudará a reducir los índices de casos activos de coronavirus, pero además de que no será complicado para los jóvenes que desean divertirse en algún antro o bar local, el mostrar el certificado de vacunación es una buena medida que no implica mayor complicación que la impresión del mismo, refirió Guillermo Romero Rodríguez, presidente de la Comisión de Hoteles y Moteles de la Concanaco Servytur México.



Desde este lunes, se inició con esta normativa local para que las personas que asistan a algún comercio, restaurante, antro o bar en Mazatlán, muestren impreso este documento a fin de incentivar que más jóvenes reciban el biológico contra el COVID-19, esto luego de que los casos activos en este destino han ido en aumento en el grupo de edad menor de 29 años.



"No es más engorroso que mostrar el ID (identificación) cuando vas a un bar y lo debes mostrar, es lo mismo y es parte de nuestra nueva normalidad que ya estamos viviendo", destacó el líder de este sector.



Adicionalmente, reconoció que hay algunos comercios en donde ya portan estos certificados como gafettes, y que esto es una medida que cada quien decide de qué manera mostrarlo porque la autoridad solamente pide que sea mostrado, pero es parte de las acciones para bajar estos índices que repercutirán en sostener la recuperación económica que se ha visto afectada durante la pandemia.



Por lo pronto, aunque sí se han tenido algunas cancelaciones por parte de visitantes, destaca que es una muy buena temporada para Mazatlán porque se han mantenido los protocolos de aforos al 45 por ciento y se verifica que también los turistas cumplan con las medidas sanitarias que se han impuesto por las autoridades teniendo muy buena respuestas por los turistas también.



En este verano, la mayor parte de los turistas provienen del corredor turístico del norte y es mayormente nacional, y es hasta noviembre cuando se podrá tener una cifra más certera de la recuperación en la afluencia internacional, aunque es uno de los destinos que se ha ocupado para mantener los protocolos sanitarios y con mayor vigilancia el cumplimiento de estas normas por parte de los hoteleros lo cual hace un destino seguro.



El gobierno municipal de Mazatlán, acordó que los debido al incremento de casos debido a la rapidez con la que circula la variante Delta, se intensifique la concientización para que los jóvenes acudan a vacunarse y aunque hasta ahora ha sido exitosa la campaña de aplicación del biológico, esto luego de que las dosis se agotaron en la última semana en la se convocó a los menores de 29 años, aún hay población que ha quedado rezagada.



Las medidas en bares, restaurantes y antros, también incluyen el portar el cubrebocas, uso de gel antibacterial y la sana distancia, por lo tanto se verificará también que los empresarios acaten esta medida que implica el reacomodo o clausura de algunas mesas o espacios a fin de resguardar la sana distancia entre los asistentes.



Por su parte en los comercios y plazas comerciales ya han colocado carteles en donde anuncian la medida adicional de mostrar el certificado y se mantienen los filtros sanitarios para verificar la temperatura y la revisión de este documento.

alg