No se trata de satanizar al motociclismo, debe haber regulación: Racing Bike México

Luego del terrible accidente ocurrido el pasado fin de semana sobre la autopista México-Cuernavaca antes de la zona conocida como Tres Marías, ha quedado manifiesto la necesidad de regular y supervisar el uso y comportamiento de los motociclistas en este tipo de vías en todo el país.

Cabe señalar que en los últimos años en México el uso de motocicletas ha ido en aumento y por ende los accidentes que sufren también son más frecuentes. Ante ello cabe preguntarnos ¿Qué medidas se necesitan para evitarlos?

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el director de Racing Bike México, Luis Bobadilla Pedroza, explicó las normativas a los que los motociclistas deben de someterse para hacer un uso correcto y responsable de sus vehículos.

Bobadilla calificó de lamentablemente lo sucedido el pasado fin de semana; sin embargo, destacó que ahora lo que debe importar es encontrar una solución y respuesta rápida a una problemática que se viene arrastrando desde tiempo atrás.

En ese sentido el experto indicó que si bien este accidente lo detona es importante verlo de manera urgente tanto por la población en general, pero sobre todo por las instituciones al apoyar con el cambio de las leyes.

No se debe satanizar al motociclistas

Si bien el director de Racing Bike México aseguró que no se trata de satanizar al motociclismo, sí es importante realizar una regulación, no desde la prohibición de las motocicletas en las autopistas, sino desde la concientización y verificación de las normas.

En ese sentido Bobadilla propuso que en las casetas de cobro de las autopistas existan policías que verifiquen que los motociclistas viajan con la equipacion adecuada, mientras que se dijo dispuesto a que desde Racing Bike México se ponga un granito de arena para evitar estas situaciones.

¿Qué hay que hacer para reducir los accidentes?

Luis Bobadilla Pedroza, recalcó que no se trata de prohibir las motos, “no se trata de hacer cacería de brujas sino una regulación”, indicó. Se deben apretar las medidas con autoridades para detener a motos que no tengan equipo adecuado, no coartar su libertad de dejarlas sin circular.