‘Ya sé cómo cuidarme’: Estudiante de 11 años sobre el regreso a clases

Me llamo Daniel Arratia, tengo 11 años. Después de más de un año sin asistir a la escuela, no me da miedo regresar, porque ya sé cómo cuidarme y también a mis compañeros. Mis papás y maestros me han enseñado a hacerlo.

Me imagino que el regreso a clase va a ser llevando cubrebocas, sé que no debo tocarme la cara, respetando la sana distancia y cumpliendo todas las medidas de precaución.

Creo que va a haber una mica alrededor de las bancas y que a la hora del lunch quizá vamos a comer en el salón.

O a lo mejor salimos al recreo, pero unos se queden guardaditos.

Yo estoy emocionado de poder volver a ver, platicar y jugar con mis amigos, pues aunque nos conectamos para jugar, no es lo mismo. También sé que los juegos en el recreo tendrán que cambiar.

Supongo que ahora para participar durante las clases no tendríamos que gritar tanto, o ir levantando la mano, como ya es clásico.

Imagino que los profesores nos van a ayudar para realizar las medidas de prevención contra este virus.

Yo creo que ellos nos pondrán gel o nos avisarán para lavarnos las manos cada hora.

Además de mis útiles, ya tengo listo el gel, cubrebocas y unos guantes de doctor por si los necesito.

